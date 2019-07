Junge Talente in der Ursulinenkirche

Achtmal lädt Michael Oman als Intendant der Montagskonzerte (jeweils 20 Uhr) ein, zu einem bunt gemischten Programm in die Linzer Ursulinenkirche zu kommen. Schon der Beginn verhieß manche Überraschung, denn Preisträger, Jungmusiker und Maturanten aus der Stifterstraße stellten sich als Solisten und Ensemble ein.

Zuerst für eine Invention für Klarinette und Streichquartett von Balduin Sulzer (2013), dann für ein völlig unbekanntes Werk für Violine (Sonja Bogner, Jg. 2000) und Klavier (David Raffelsberger) von Leonie Sinigaglia (1868-1944), das die Geigerin bei ihrem Rom-Aufenthalt als Bundessiegerin für „Italienisch“ im dortigen Jüdischen Museum entdeckte, als Kopie mit nach Hause nahm und einstudierte.

Eine für beide Instrumente anspruchsvolle Sonate in drei Sätzen. Auch die a-Moll-Sonate von Franz Schubert, fast eine Huldigung an Mozart, war in gleicher Besetzung zu hören: Eine geglückte Vorpremiere für Bogner und Raffelsberger, die sich damit gestern zu einem Austauschkonzert nach Tokio aufmachten.

Der Abschluss mit Bohuslav Martinu (1890-1959) wurde mit dessen Nonett für Flöte, Oboe, Klarinette, Fagott, Horn, Violine, Viola, Violoncello und Kontrabass in der Schülerbesetzung nochmals zum äußerst gelungenen Zusammenspiel. Also: Immer wieder auf in die Landstraßenkirche, die Bühne ist für viele verschiedene Künstler und Programme. Begeisterung im gut besuchten Kirchenraum. www.abendmusik-linz.at