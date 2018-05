Junge Testkäufer: Fast jeder Vierte bekam Wodka

LINZ — Die Bereitschaft, Alkohol an Jugendliche zu verkaufen scheint mancherorts wieder zu steigen. Das haben die Testkäufe im Vorjahr gezeigt: Fast jeder Vierte unter 16-Jährige kam dabei an „harte“ Getränke. Konkret waren 216, bzw. 22,6 Prozent der Käufe, die in Lokalen, Tankstellenshops oder in Geschäften getätigt wurden, erfolgreich, gab gestern Jugendschutz-LR Elmar Podgorschek bekannt. 2016 waren es noch 20,7 Prozent. Alleine in der Gastronomie, in der nach wie vor der meiste Alkohol ausgeschenkt wurde, konnte ein Rückgang verzeichnet werden, von 37 auf 34,3 Prozent.

Positiver Trend beendet

Seit dem Jahr 2013 führt das Institut Suchtprävention im Auftrag des Landes die Testkäufe durch, um die Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen zu kontrollieren. „Und um das nötige Bewusstsein zu schaffen“, so Institutsleiter Christoph Lagemann. Nachdem seit 2014 kontinuierlich Verbesserungen messbar waren, kam es 2017 erstmals wieder zu mehr Verletzungen des Jugendschutzgesetzes. Insgesamt wurden im Vorjahr oberösterreichweit 956 Testkäufe von Jugendlichen zwischen 14 und 15,5 Jahren durchgeführt — die meisten davon, nämlich 586, im Lebensmittel-Einzelhandel. Vorrangig wurde von den Testkäufern, die auch optisch ihrem Alter entsprachen, versucht, Wodka pur oder in Form von Mischgetränken (Mindestalter: 18) zu erwerben. In Einzelfällen waren es Zigaretten.

Kein längeres Fortgehen

Podgorschek will — unterstützt von Lagemann — in diesem Zusammenhang auch beim Thema Ausgehzeiten für Jugendliche hart bleiben. Wie berichtet müssen in Oberösterreich Jugendliche bis 14 Jahre bzw. zwischen 14 und 16 Jahre jeweils eine Stunde früher daheim sein, als Gleichaltrige in den anderen acht Bundesländern.