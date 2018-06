Junge zieht es aufs Land rund um die Bezirksstädte

LINZ – Mehr als die Hälfte aller Oberösterreicher wollen laut einer IMAS-Studie im Auftrag der Erste Bank und Sparkassen ihre Wohnsituation verändern, obwohl 64 Prozent der Landsleute mit der Wohn- situation im Grunde sehr zufrieden sind. Vier von zehn möchten aufgrund der aktuellen Niedrigzinsphase ein Bau- oder Renovierungsvorhaben früher als geplant realisieren, weiß Herbert Walzhofer, Vorstandsdirektor der Sparkasse Oberösterreich.

Im Schnitt leben in OÖ 2,6 Personen auf 121 m²

Derzeit leben in einem typischen oö. Haushalt 2,6 Personen auf durchschnittlich 121 Quadratmetern. 60 Prozent wohnen im Eigentum, wobei der Großteil (46 Prozent) ein eigenes Haus besitzt. Jene, die zur Miete leben, sind zum überwiegenden Teil (32 Prozent) in einer Wohnung eingemietet. Die Durchschnittsmiete beträgt dabei 627,50 Euro, etwas weniger als der Österreich-Schnitt von 651,10 Euro.

Fast zwei Drittel der Mieter möchten sich aber ein Eigenheim realisieren. Die Preise für Grundstücke sind laut Statistik Austria im Vorjahr im Schnitt jedoch um 15 Prozent gestiegen, die Häuser verteuerten sich um acht Prozent auf 1458 €/m² und die Wohnungspreise um zehn Prozent auf 2812 €/m².

In Oberösterreich haben die Häuserpreise um 11,6 Prozent auf 1622 €/m² zugelegt, die Wohnungspreise um 16,7 Prozent auf 2178 €/m².

„Bei den Jungfamilien gibt es die klare Tendenz auf das Land zu ziehen, aber aus Kostengründen nicht mehr in den Speckgürtel im Zentralraum, sondern in jenen der Bezirksstädte“, erläutert Ernst Mittermair, Geschäftsführer s REAL Oberösterreich.

Elf Prozent wollen die Wohnfläche vergrößern, ebenso viele renovieren. Zehn Prozent möchten in den Garten bzw. Balkon investieren. Realisiert werden sollen die Pläne bei 17 Prozent bereits in ein bis zwei Jahren, bei zwölf Prozent in drei bis vier Jahren und bei weiteren 18 Prozent in den nächsten fünf bis zehn Jahren.

Walzhofer rechnet damit, dass die Sparkasse OÖ heuer etwas mehr als die 5000 Wohnträume, die 2017 wahr wurden, ermöglicht. Etwa die Hälfte, die sich ein Eigenheim oder eine Eigentumswohnung anschaffen, können den Kaufpreis zur Gänze bezahlen, die andere sollte mindestens 30 Prozent an Eigenmittel aufbringen. Acht von zehn Kunden würden die Fixzins-Variante bevorzugen.

Vor allem in Linz sei die Nachfrage nach kleinen Wohnungen größer als das Angebot, der Trend gehe zudem in Richtung Abriss alter Häuser und dem darauf folgenden Neubau.

em