Junger Motocross-Lenker überfährt Polizisten bei Asten

Beim Versuch, zwei junge Motocross-Lenker in der Breitwiesenstraße in Asten (Bezirk Linz-Land) anzuhalten, ist am Freitag gegen 16.50 Uhr ein Polizist verletzt worden. Der Mann war zuerst von einem Motorrad gestreift worden und gestürzt. Der nachfolgende Motorradlenker konnte nicht rechtzeitig ausweichen und überfuhr den Beamten. Der Motocross-Lenker stürzte, das Motorrad fiel auf den Polizisten.

Der verletzte Polizist wurde ins UKH Linz eingeliefert. Die beiden Motocross-Lenker – ein 19-Jähriger und ein 17-Jähriger – waren mit nicht angemeldeten und unbeleuchteten Fahrzeugen auf öffentlichen Straßen im Gemeindegebiet von Enns und Asten unterwegs gewesen und dabei von Ennser Polizisten gesehen worden. Ein Beamter wollte die beiden in der Breitwieserstraße anhalten und betrat dazu die Fahrbahn.

Der 17-Jährige, der vorne gefahren war, bremste kurz ab, beschleunigte aber dann und versuchte, am Polizisten vorbeizukommen. Dabei streifte das Motorrad den Beamten. Der 17-Jährige flüchtete in Richtung B1, der dahinter fahrende 19-Jährige wollte dem am Boden liegenden Polizisten ausweichen, überfuhr ihn aber und stürzte ebenfalls. Der 19-Jährige gab den Namen des geflüchteten 17-Jährigen erst nach längerem Leugnen bekannt. Er hatte zuvor behauptet, den zweiten Fahrer nicht zu kennen. Die beiden Burschen wurden angezeigt.