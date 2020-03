Junger Pkw-Lenker in Vorarlberg tödlich verunglückt

Ein 22-jähriger Pkw-Lenker ist in der Nacht auf Donnerstag bei einem Verkehrsunfall im Bregenzerwald tödlich verunglückt. Der 22-Jährige kam auf der Bregenzerwald Straße (L200) im Gemeindegebiet von Schnepfau mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Für den jungen Mann kam laut Polizei jede Hilfe zu spät.

Der 22-Jährige war gegen 1.40 Uhr von Mellau kommend in Richtung Au (alle Bregenzerwald) unterwegs, als er aus unbekannter Ursache über den rechten Fahrbahnrand hinaus geriet. Nach rund 130 Metern gelang es dem Autofahrer zurück auf die Fahrbahn zu kommen. Dabei fuhr er aber über die Gegenfahrbahn und prallte in der Folge seitlich gegen einen Baum. Der junge Mann wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste per Bergeschere aus dem Wrack geborgen werden. Der eingetroffene Arzt habe nur mehr den Tod des Lenkers feststellen können, so die Polizei.