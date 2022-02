Junges Duo am Weg nach oben

Nachdem der oö. Leichtathletik-Verband (OÖLV) in der Woche zuvor die U18/20 Landesmeisterschaften aus Personalmangel absagte, rekrutierten die Vereine die notwendigen Helfer und Kampfrichter, damit die Wettkämpfe der Allgemeinen Klasse am Wochenende in Linz stattfinden konnten.

Dabei krönte sich Alexander Auer (TGW Zehnkampf-Union) mit übersprungenen 5,05 Metern nicht nur zum Landesmeister im Stabhochsprung, sondern löste auch noch das Ticket für die U20-WM in Cali (COL).

„So früh habe ich mit dem Limit nicht gerechnet“, gestand Laurenz Kirchmayr (bis 2019 selbst noch aktiv), der seit gut zwei Jahren den 17-jährigen Linzer trainiert. Fast hätte Auer auch noch die 5,12 Meter (ÖLV-Hallen-Rekord) übersprungen.

„Da hat man gesehen wohin die Reise heuer gehen kann“, meinte sein 22-jährige Coach, der nebenbei gerade noch das letzte Semester seines Physiotherapie-Studiums absolviert.

Nach einer Woche Wettkampfpause geht es für das Duo am 12. Februar zu den U20-Balkan-Meisterschaften nach Belgrad. „Das wird für Alex die erste internationale Standortbestimmung“, freut sich Kirchmayr.