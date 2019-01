Jungunternehmer positiv gestimmt

Oberösterreichs Jungunternehmer starten optimistisch ins neue Jahr. Laut einer Studie des market-Instituts sind 51 Prozent der jungen Selbständigen in Oberösterreich der Meinung, dass sich die Konjunktur weiterhin verbessern wird. „Mit unserer guten wirtschaftlichen Grundstimmung liegen wir österreichweit an erster Stelle“, freut sich Bernhard Aichinger, Landesvorsitzender der Jungen Wirtschaft. Der Optimismus schlägt sich auch in der Bereitschaft, Mitarbeiter einzustellen und in der Investitionsbereitschaft nieder. 45 Prozent der 1350 Befragten geben an, in den kommenden sechs bis zwölf Monaten mehr Personal beschäftigen zu wollen. Rund ein Drittel plant, die Investitionsaktivitäten zu steigern. Damit die Investitionen weiter hoch gehalten werden können, fordert die Junge Wirtschaft breitere Finanzierungsmöglichkeiten, wie etwa einen Beteiligungsfreibetrag von bis zu 100.000 Euro, eine Senkung der Körperschaftsteuer und den Abbau von bürokratischen Hürden.