Junioren-Radrundfahrt dient als Sprungbrett für künftige Topstars

Von Christoph Gaigg

„Es ist ein Highlight der Saison“, freut sich Felbermayr-Wels-Fahrer Ernst Steinauer auf die 45. Auflage der OÖ. Junioren-Radrundfahrt von 2. bis 4. August. Er ist einer von 144 unter 19-jährigen Radstars aus zwölf Nationen, die die drei Etappen über 301,1 Kilometer und 3750 Höhenmeter in Angriff nehmen.

Das Rennen diente schon in der Vergangenheit für viele Stars von morgen als Sprungbrett für eine erfolgreiche Profikarriere. So zeigten Giro-Etappensieger Lukas Pöstlberger, Staatsmeister Gregor Mühlberger, Bernhard Eisel, Riccardo Zoidl oder Bora-Fahrer Patrick Konrad, aktuell bei der Tour de France im Einsatz, hier erstmals auf. Mit Pavel Sivakov, heuer Sieger der Tour of the Alps, dem Schweizer Fabian Cancellara oder dem Belgier Tom Boonen waren auch spätere internationale Topstars zu Gast in OÖ.

Heuer sind zwölf Österreicher am Start, die meisten Teams, nämlich sechs an der Zahl, stellen die Deutschen. „Das Feld ist heuer so stark, wie noch nie“, meinte der oberösterreichische Verbandspräsident Paul Resch. „Wir Österreicher sind nicht mehr ganz so stark, wie noch vor zwei Jahren. Aber ich denke, wir haben trotzdem realistische Chancen auf ein Top-Ergebnis“, sagte Felbermayr-Wels-Talent Niko Riegler.