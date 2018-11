Jury für Prozess gegen Drogenboss „El Chapo“ steht

Die Jury für den Prozess gegen den ehemaligen mexikanischen Drogenboss Joaquin „El Chapo“ Guzman steht. Staatsanwaltschaft und Verteidigung hätten am Mittwoch am Gericht in New York sieben Frauen und fünf Männer als Geschworene ausgewählt, berichteten US-Medien. Vier Frauen und zwei Männer dienen als Ersatzjuroren.

Aus Sicherheitsgründen sollen die Geschworenen anonym über das Schicksal von Guzman entscheiden. Dutzende potenzielle Juroren waren seit Montag an dem Gericht im New Yorker Stadtteil Brooklyn befragt worden.

Kommenden Dienstag soll der Prozess mit den Eröffnungsplädoyers losgehen. Die US-Justiz wirft „El Chapo“ unter anderem Drogenhandel, Geldwäsche und das Führen einer kriminellen Organisation – des mexikanischen Drogenkartells Sinaloa – vor. Er soll tonnenweise Kokain und Heroin in die USA geschmuggelt und damit Milliarden verdient haben. Zudem soll der 61-Jährige für bis zu 3.000 Morde verantwortlich sein.

Guzman, der einst als mächtigster Drogenhändler der Welt galt, droht lebenslange Haft. Die Todesstrafe ist nach einer Einigung zwischen Mexiko und den USA ausgeschlossen. Seit seiner Auslieferung im Jänner 2017 an die USA wartet er unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen auf seinen Prozess in New York. Das Gericht in Brooklyn gilt als Institution im Kampf gegen das organisierte Verbrechen. Das Verfahren wird nach Einschätzung von Richter Cogan mehrere Monate dauern.