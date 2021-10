Juve verliert nach spätem Gegentreffer gegen Sassuolo

Inter Mailand hat am Mittwoch in der Serie A einen 2:0-Erfolg bei Empoli gefeiert und liegt als Dritter sieben Punkte hinter dem in der Tabelle führenden Stadtrivalen AC Milan. Die Treffer erzielten Danilo d’Ambrosio (34.) und Federico Dimarco (66.). SSC Napoli trifft erst Donnerstag auf Bologna, kann bei einem vollen Erfolg mit Milan punktemäßig gleichziehen. Rekordmeister Juventus Turin verlor mit 1:2 gegen Sassuolo Calcio.

Davide Frattesi (44.) hatte das Gästeteam in Führung gebracht, Weston McKennie (76.) glich aus. In der fünften Minute der Nachspielzeit stellte Maxime Lopez den Auswärtssieg für Sassuolo sicher. Juventus ist Tabellensiebenter, auf die Spitze fehlen bereits 13 Zähler.