Juventus sicherte sich Dienste von Verteidiger De Ligt

Juventus Turin hat sich die Dienste von Matthijs de Ligt gesichert. Der von Großclubs umworbene Kapitän von Ajax Amsterdam wechselte zum italienischen Fußball-Serienmeister, wie dieser am Donnerstag bekannt gab. Für den 19-jährigen Innenverteidiger soll Juventus insgesamt 85,5 Millionen Euro an die Niederländer überweisen. De Ligt unterschrieb in Turin einen bis Juni 2024 laufenden Vertrag.

“Matthijs ist die perfekte Synthese des modernen Verteidigers”, erklärte Juventus in einer Mitteilung. Der 15-fache niederländische Nationalspieler war mit Ajax Meister und Cupsieger geworden und bis ins Halbfinale der Champions League vorgestoßen. Im Viertelfinale hatten sich die Amsterdamer gegen Juventus durchgesetzt, wobei De Ligt als Torschütze erfolgreich war.

Wie die Turiner ausführten, sind für den Verteidiger neben der Ablöse von 75 Millionen Euro noch 10,5 Millionen Euro an Zusatzkosten fällig. Um De Ligt hatten sich dem Vernehmen nach auch Paris Saint-Germain und der FC Barcelona bemüht. Sein Transfer zu Juventus hatte sich in den vergangenen Wochen aber abgezeichnet. Die “Alte Dame” überwies in ihrer Clubgeschichte nur für die Stürmer Cristiano Ronaldo (105 Mio. Euro) und Gonzalo Higuain (90 Mio.) mehr Geld.