JVP-Mitsprache in den Gemeinden

„Wir als Junge ÖVP Oberösterreich sind die einzige politische Jugendorganisation, die in den oberösterreichischen Gemeinden verwurzelt ist“, sagt JVP-Landesobfrau Claudia Plakolm. Und die Statistik gibt ihr Recht: Die JVP stellt mehr als 600 junge Gemeinderäte, 17 Vize-Bürgermeister, exakt ein Dutzend Ortschefs und — neben Landesobfrau Plakolm mit Johanna Jachs und Klaus Lindinger — auch drei Nationalratsabegordnete. Sie freue sich, „dass sich immer mehr Jugendliche auch in der Kommunalpolitik engagieren und so die Anliegen unserer Generation im Gemeinderat umsetzen“, so Plakolm, die dieser Tage die Bürgermeister und Vize-Bürgermeister zum Meinungsaustausch eingeladen hat.

Mehr Möglichkeiten

Durch anstehende Bürgermeisterwechsel bekommen JVPler immer öfter die Möglichkeit, ihre Gemeinde hauptverantwortlich mitzugestalten. „Gerade für unsere jungen Bürgermeister ist der regelmäßige Erfahrungsaustausch sehr wertvoll, denn besonders in der Kommunalpolitik stehen tagtäglich viele Herausforderungen und Entscheidungen an“, betont die JVP-Landesobfrau.

Der an Amtszeit jüngste Bürgermeister im Kreis der JVPler ist Raphael Hofinger aus Neukirchen am Walde, der 28-Jährige wurde erst vor wenigen Tagen als Ortschef angelobt — ist aber bereits seit dem Jahr 2000 in der Gemeindepolitik aktiv. Es freue ihn, „meine neuen Kollegen aus ganz Oberösterreich kennzulernen, so kann ich mir viele Ideen für die nächsten Monate mitnehmen“, sagt Hofinger.

Club der Gemeinderäte

Der Meinungs- und Erfahrungsaustausch funktioniert im Übrigen auch abseits solcher Treffen. Seit 2017 gibt es den Club der Jung-Gemeinderäte, organisatorisch geführt vom Eferdinger Bürgermeister Severin Mair. Neben der Vernetzung ist der JVP auch die Fortbildung ihrer Gemeinderäte und Bürgermeister wichtig, dafür gibt es ein eigenes Bildungsangebot.