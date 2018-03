JVP Oberösterreich setzt heuer auf „Mei Dahoam“

Am Freitagabend beim „Tag der Ortsgruppen“ präsentierte JVP-Landesobfrau NR-Abg. Claudia Plakolm die heurige Kampagne der Jungen ÖVP in Oberösterreich: Mit „Mei Dahoam“ unterstütze man auf der einen Seite die jungen Menschen direkt. Ein Infoabend, den die Ortsgruppen organisieren (entsprechendes Material und Referenten werden vom Landesbüro zur Verfügung gestellt), kann für junge Wohnungssuchende und Häuslbauer die erste Anlaufstelle sein. Außerdem wurde eine Servicebroschüre mit Tipps und Checklisten erstellt. Auf der anderen Seite will man auch die Rahmenbedingungen verbessern und hat einen politischen Forderungskatalog erstellt. In Österreich brauche es im Bereich Wohnen eine Deregulierung, Vereinheitlichung und Entbürokratisierung. Denn so könnten sich Häuslbauer und Wohnungsbezieher einiges an Kosten ersparen. „Ebenso ist eine Attraktivierung des Mietkauf-Modells notwendig, damit sich Jugendliche langfristig Eigentum schaffen können“, erklärt Plakolm. So könnte man etwa die Vorsteuerbegünstigung bei Mietkauf-Modellen von derzeit 20 Jahren auf zehn Jahre verkürzen.

Druck auf allen Ebenen

Den Bund sieht Plakom auch gefordert, wenn es darum geht, das erste Eigenheim steuerlich zu begünstigen. So sollte etwa die Grunderwerbssteuer gesenkt oder am besten ganz wegfallen. Das Land könnte per Novelle der Bauordnung mithelfen, die Wohnkosten für die Jugend zu senken. Auch eine Lockerung des Denkmalschutzes sei notwendig. Und auf kommunaler Ebene wurde sogar ein Musterantrag vorbereitet. Bei einer Flächenumwidmung von mindestens fünf Bauparzellen sollten Jugendliche mittels Baulandsicherungsverträgen in ihrem Heimatort bevorzugt werden.