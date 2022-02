JVP plant Wechsel an Landesspitze

Im Oktober 2016 wurde die aus Walding abstammende Staatssekretärin Claudia Plakolm am Landestag der JVP Oberösterreich als Nachfolgerin von Helena Kirchmayr mit 98,7 Prozent zur neuen Landesobfrau gewählt.

Nach fast fünf Jahren soll nun das Staffelholz weitergereicht werden.

FH-Student als Kandidat

Mit Moritz Otahal steht ein erfahrener Jungpolitiker für die Position als JVP-Landesobmann in den Startlöchern.

Otahal ist seit Oktober 2021 Gemeinderat in seiner Heimatgemeinde St. Florian, Obmann-Stellvertreter der JVP St. Florian und auch im Landesvorstand der JVP Oberösterreich aktiv tätig. Der 23-jährige Student, der an der Fachhochschule in St. Pölten Werbung und Markenführung studiert, betreibt auch eine eigene Werbeagentur (MO Werbeagentur).

Die JVP Oberösterreich ist mit 1057 Jung-Gemeinderäten, 29 Bürgermeistern, einer Abgeordneten im Landtag und zwei Abgeordneten zum Nationalrat sowie mit Staatssekretärin Plakolm, die auch JVP-Bundeschefin ist, die größte Jugendvertretung in Oberösterreich und mit 250 Ortsgruppen im ganzen Land vertreten.

„Die Junge ÖVP hat in Oberösterreich seit jeher eine starke Tradition. Sie ist Impulsgeberin bei Themen, die junge Leute betreffen, fördert offenes Denken und bringt junge Ansichten in die Partei. Als Nachwuchsschmiede stellt sie zahlreiche Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Gemeinderätinnen und Gemeinderäte und auch Akteure in höheren politischen Funktionen. Die Mitglieder der Jungen ÖVP sind flächendeckend in ganz Oberösterreich unterwegs und tragen maßgeblich dazu bei, dass wir die Oberösterreich-Partei sind“, streicht OÖVP-Landesgeschäftsführer Florian Hiegelsberger die Bedeutung der Organisation heraus.