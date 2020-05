JVP sucht Ideen fürs Hoamatland

„Die Junge ÖVP ist Vordenker für eine moderne Politik. Mit unserer Kampagne #Hoamatland2030 beschäftigen wir uns bereits jetzt mit den Anliegen der Jugendlichen nach der Coronakrise“, erklärt JVP-Landesobfrau NR-Abg. Claudia Plakolm.

Dazu veranstaltet die JVP in den Bezirks- und Ortsgruppen sogenannte „Hoamatland-Workshops“. Diese werden zunächst per Videokonferenz angeboten und sobald es die Situation zulässt auch wieder persönlich vor Ort. Ziel ist es, dort Ideen und Visionen für OÖ zu sammeln.

Forderungskatalog digital

Als nächster Schritt werden alle Anliegen zu einem digitalen Forderungskatalog zusammengetragen, der in den nächsten Jahren als Arbeitsgrundlage dienen soll.

Alle Forderungen werden sich nach Themen, Alter und Zuständigkeit ordnen lassen und können so als individueller Forderungskatalog heruntergeladen werden. So hat jeder Jugendliche die Möglichkeit, sich seinen persönlichen Katalog zusammenzustellen, so Plakolm.