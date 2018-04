Käfer und Pilz setzen dem Wald in Linz stark zu

LINZ — Trotz ihres Images als Industriestadt zählt Linz zu den grünsten Städten Österreichs. Insgesamt sind mehr als 1700 Hektar des gesamten Stadtgebietes reine Waldfläche. Dieser leistet als Naherholungs- oase, Trinkwasserfilter und grüne Lunge auch einen wesentlichen Anteil für Lebensqualität und Wohlbefinden der Bewohner.

Eschenbestand drastisch reduziert

Allerdings geht es dem Wald selber weniger gut. Schuld sind einerseits das Falsche Weiße Stengel- becherchen, ein Pilz, der den Eschenbestand auch in Linz drastisch reduziert hat. Seit 2015 hat auch der Borkenkäfer an den Fichten in den Stadtwäldern massive Schäden verursacht.

Als größter Waldbesitzer ist die Stadt Linz, in deren Eigentum sich rund 500 Hektar Waldfläche befinden, bereits dazu übergegangen, die betroffenen Bäume großflächig zu entfernen und durch standortgerechte Baumarten (Rotbuchen, Hainbuchen, Eiche, Vogelkirschen, Douglastannen und Lärchen) zu ersetzen, wie Vizebürgermeister Bernhard Baier und Stadtförster Rudolf Horner gestern in einer Pressekonferenz bekannt gaben.

Waldanteil ist in den letzten Jahren gewachsen

Ziel sei es, einen gesunden Waldbestand auch für die kommenden Generationen zu garantieren. Der Weg dazu dürfte stimmen. In den vergangenen 15 Jahren ist die Waldfläche in Linz sogar um fünf Prozent (das entspricht einem Plus von 74 Hektar) gewachsen.

Werner Sonnleitner, Direktor des Geschäftsbereiches Stadtgrün am Magistrat, schätzt die Zahl der Bäume im Stadtbesitz auf eine Million.

„Wenn man bedenkt, dass eine 150 Jahre alte Buche an einem sonnigen Tag 500 Liter Regenwasser filtert und ein durchschnittlicher Laubbaum pro Tag 9000 Liter Sauerstoff produziert, genau so viel, wie 25 Menschen zum Atmen brauchen, sieht man wie vielschichtig die Funktion des Waldes ist“, zog Baier einen anschaulichen Vergleich.

Eine Besonderheit stellt das 222,7 Hektar große Waldgebiet in den Traun-Donauauen dar. Als Europaschutzgebiet stellte es nicht nur einen wertvollen Naherholungsraum dar, sondern hat als Lebensraum für viele seltene Pflanzen und Tiere auch einen hohen ökologischen Stellenwert.