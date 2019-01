Kälte macht Gelenken zu schaffen

„Besonders häufig ist das Knie von diesen Schmerzen betroffen. Wir können nur vermuten warum gesunde, sportliche Menschen mit dem Problem zu kämpfen haben, vermuten bei manchen Menschen aber einen Zusammenhang mit der schlechteren Durchblutung bei Kälte“, beschreibt Primar Vinzenz Auersperg, Leiter der Abteilung für Orthopädie und orthopädische Chirurgie am LKH Kirchdorf und LKH Steyr, die Situation. Bei frostigen Temperaturen versucht der Körper Wärme zu konservieren und pumpt das Blut zur Körpermitte. Das führt dazu, dass sich die Blutgefäße in den Armen und Beinen zusammenziehen. Die Gelenke werden steif und tun weh. Ein weiterer Grund für die Schmerzen liegt bei den Muskeln: „Für eine runde, fließende Bewegung braucht es entspannte Muskeln. Bei Kälte sind die Muskeln angespannt, auch das kann sehr schmerzhaft sein“, so der Mediziner.

Wind- und Wetterfeste Bekleidung ist wichtig

Alle Schmerzgeplagten sollten daher zuallererst ihre Sportbekleidung anpassen. Warm und trocken ist dabei das Motto: „Wind- und wasserfeste Kleidung und eventuell ein Gelenkswärmer für die betroffenen Stellen sind einfache Maßnahmen neben dem sorgfältigen Aufwärmen. Nach dem Sport hilft ein warmes Vollbad oder ein Saunagang dabei, die Durchblutung wieder anzukurbeln“, betont Primar Auersperg.

Gelenksschmerzen an nasskalten Tagen betreffen aber nicht nur Hobbysportler. Auch Virusinfekte, Arthrose oder entzünd- liche Gelenkerkrankungen wie Rheuma oder Gicht können die Ursache sein. In solchen Fällen ist eine medizinische Abklärung nötig. Völlige Schonung ist aber auch dann nicht angesagt. Denn bewegt man die Gelenke gar nicht mehr, versteifen sie noch mehr. Schon ein gemütlicher Spaziergang jeden Tag kann in diesem Fall die Schmerzen dauerhaft verringern.

Aber auch Wetterfühligkeit kann beispielsweise bei implantierten künstlichen Knie-, Hüft- und sonstigen Gelenken ganz erheb- liche Beschwerden machen, oft findet man keine Gründe dafür, trotz intensiver Abklärung. Und diese Beschwerden können gerade in der kalten Jahreszeit auch sehr unangenehm sein! Auch Narben, egal ob von Operationen oder Verletzungen stammend, sind häufig Lokalisationen heftiger Schmerzen beim Wetterwechsel.

Ganz allgemeine reizlindernde Maßnahmen können da oft gut Abhilfe schaffen, beispielsweise Topfenwickel für 20 bis 30 Minuten und danach Einmassieren von schmerzlindernden Salben.