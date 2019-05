Kämpfen um EU-Förderungen für OÖ

161 Millionen Euro Förderungen sind in den verschiedensten EU-Töpfen für Oberösterreich für die Budgetperiode 2014 bis 2020 reserviert. Rund 90 Prozent habe man schon abgeholt und auch den Rest werde man noch holen. „Wir werden sicher keinen Cent in Brüssel lassen“, so Wirtschafts- und Europa-Landesrat Markus Achleitner (OÖVP).

Aber eine Herausforderung werden die derzeit startenden Verhandlungen für die kommende Finanzperiode. Mit Angelika Winzig habe man eine Budgetexpertin nominiert, die genau wisse, wie man ein Budget verhandelt, streut Achleitner der OÖVP-Spitzenkandidatin Rosen. Immerhin sei Winzig Vorsitzende des Budgetausschusses und kennt daher die Kniffe, wie man das Geld heimbringen könne. „Oberösterreich und Angelika Winzig werden sich dafür einsetzen, dass die EU-Regionalpolitik weiter in dieser Intensität fortgesetzt wird, denn sie ist für Oberösterreich ein wichtiger Impuls zur Stärkung, Weiterentwicklung und vor allem auch Vernetzung des Standortes“, so Achleitner. Denn es sei notwendig, dass die Arbeit zu den Menschen komme und nicht die Menschen zu der Arbeit pendeln müssen.

Auch Winzig bricht eine Lanze für den ländlichen Raum. So müsse man bei der Neugestaltung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) darauf achten, dass die kleinstrukturierte Landwirtschaft in OÖ weiterhin gefördert werden könne.

Entbürokratisierung

„Ziel für die derzeit in Vorbereitung befindliche Förderperiode 2021-2027 muss ganz klar auch eine Entbürokratisierung sein. Durch den permanent steigenden Verwaltungsaufwand stoßen sowohl Fördernehmer als auch Fördergeber an ihre administrativen Grenzen“, stellt Achleitner klar. Betriebe sollen nicht wegen überbordenden EU-Auflagen vertrieben und Arbeitsplätze aufs Spiel gesetzt werden, erklärt Winzig. Menükarten, Staubsauger, Duschköpfe oder die Pizza Napoletana würden auch ohne EU-Gesetze auskommen. „Wir fordern die Kommission daher auf, eine Deregulierungsoffensive nach oberösterreichischem Vorbild zu starten und EU-Gesetze künftig mit einem Ablaufdatum zu versehen“, so Winzig. Die Kommission solle außerdem zehn Politikbereiche nennen, wo Regelungskompetenzen wieder zurück an die Regionen übertragen werden sollen. Und Winzig will auch, dass die EU bei ihren Regeln künftig eine Auslaufklausel einbaut. Solche Sunset-Klauseln habe der oö. Landtag bereits sehr erfolgreich eingesetzt. Auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) habe mit seiner Initiative gegen „Gold Plating“ ein wichtiges Signal für den Bürokratieabbau gesetzt.

Und Winzig fordert auch, dass man sich den Vertrag von Lissabon anschaut und weiterentwickelt. Dieser sei 2007 abgeschlossen worden — vor der Finanzkrise und dem Brexit.