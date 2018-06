„Kämpfen, wo es effektiv ist“

Am Donnerstag ist Wahltag beim 19. ÖGB-Kongress in Wien — und er wird mit Wolfgang Katzian (FSG) einen neuen Präsidenten bringen. Erich Foglar hat nach zehn Jahren an der Gewerkschaftsspitze, das Präsidentenamt zurückgelegt.

Bei seiner „Wahlrede“ am Mittwoch Nachmittag betonte Katzian, dass der ÖGB gesprächs- und verhandlungsbereit sei, wenn auf Augenhöhe verhandelt werde: „Wenn nicht, werden wir uns anderweitig Gehör verschaffen. Das ist sicher“. Wobei es für den ÖGB rote Linien gebe: „Eine leistungsstarke, selbstverwaltete Sozialversicherung, kein Hartz IV in Österreich, kein genereller 12-Stunden-Tag und die Stärkung der Kollektivverträge bei der Gestaltung der Arbeitszeit sowie Erhalt des Jugendvertrauensrates und der finanziellen Ausstattung der Arbeiterkammern“.

Wann man in den Kampfmodus umschaltet, ließ Katzian offen, machte aber klar, dass es nicht dann sein wird, wenn es die Regie der Koalition vorsieht: „Wir werden kämpfen, wann wir es wollen und wie wir es wollen und dann, wenn es nicht erwartet wird und wir werden es dort tun, wo es besonders effektiv ist.“ Angesichts von freiheitlicher Empörung über den Protest der Gewerkschaftsjugend bei der Rede von Sozialministerin Beate Hartinger (FPÖ) meinte der designierte ÖGB-Chef: „Denen werden die Guck aufreißen, wenn sie sehen, wie wir wirklich im Kampfmodus sind.“

Die Sozialpartnerschaft will Katzian weiterentwickeln, er hoffe, mit diesem Ansinnen nicht alleine zu sein, merkte er wohl mit Blickwinkel auf den nicht genannten Wirtschaftskammer-Präsidenten Harald Mahrer an. Es habe in den letzten Wochen Aussage gegeben, die ihn daran zweifeln ließen, dass alle an der Weiterentwicklung der Sozialpartnerschaft interessiert seien. Es möge aber sein, dass so mancher Neuling noch nicht wisse, wie Sozialpartnerschaft funktioniere. Diese werde zwar auch einmal einen „Wickel“ aushalten, „aber es gibt klare Grenzen der Zumutbarkeit“ und die sollten auch nicht überschritten werden: „Weil häkerln können wir uns selber.“

Ein Vorhaben von Katzian ist, den ÖGB zu öffnen und Bündnispartner zu finden. Hier schweben ihm etwa Kooperationen mit Ärztekammer, Wissenschaft und NGOs vor.