Kärntens SPÖ-Chef Kaiser stellt sich der Wiederwahl

Die Kärntner SPÖ hält am Samstag in Villach einen Parteitag ab. Peter Kaiser stellt sich zum dritten Mal der Wiederwahl als Vorsitzender der Landesorganisation, Gegenkandidaten gibt es keinen. Parteichefin Pamela Rendi-Wagner wird eine Rede halten, außerdem steht eine Präsentation der Kandidaten für die EU-Wahl am Programm.

Als Location hat die Partei das Congress Center in der Draustadt gewählt. Die Delegierten werden um 9.00 Uhr erwartet. Unter den EU-Kandidaten befindet sich auch Landeshauptmann-Sohn Luca Kaiser, dessen Rückreihung bei der Listenerstellung durch die Bundespartei für Zwist mit den Kärntner Genossen gesorgt hatte. Der 60-jährige Peter Kaiser ist seit 2010 Chef der Landespartei. 2016 war er auf 99,36 Prozent Zustimmung unter den Delegierten gekommen.