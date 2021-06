Kaiser und Ludwig werden Rendi-Wagners Stellvertreter

Prominente Unterstützung an ihrer Seite erhält SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner. Wie die APA aus Länderkreisen erfuhr, werden unter den sechs Stellvertretern der Vorsitzenden neben der Zweiten Nationalratspräsidentin Doris Bures auch die Landeshauptmänner Peter Kaiser und Michael Ludwig sein. Die offizielle Wahl erfolgt bei einem Parteitag in Wien Ende des Monats. Heute wurde im Parteivorstand die Kandidaten genannt.

Das Präsidium wird ja gemäß Statuenänderung deutlich reduziert. Die Vorsitzende hat nur noch sechs Vizes. Neben Bures, Ludwig und Kaiser stehen die oberösterreichische Landesvorsitzende Birgit Gerstorfer und auch Rendi-Wagner-Kritiker Franz Schnabl praktisch fest. Hinzu kommt kraft ihrer Funktion die neue Frauenvorsitzende, die erst kurz vor dem Parteitag gekürt wird. Als Favoritin gilt hier die Nationalratsabgeordnete Evi Holzleitner.

Ergänzt wird das Präsidium noch um Kassier und Schriftführerin bzw. deren Stellvertreter. Somit sind auch der Vorsitzende des sozialdemokratischen Wirtschaftsverbands Christoph Matznetter, Tirols Landeschef Georg Dornauer, die Abgeordnete Selma Yildirim und der steirische Landeschef Anton Lang stimmberechtigt. Voraussetzung für all das ist natürlich die Wahl durch den Parteitag am 26. Juni in der Wiener Messe. Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil hatte schon vor einigen Wochen verkündet, auf eine Kandidatur für das Präsidium zu verzichten.