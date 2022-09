Kalajdzic-Debüt für Wanderers – Liverpool nur 0:0

ÖFB-Teamstürmer Sasa Kalajdzic hat nur wenige Tage nach dem Wechsel zu den Wolverhampton Wanderers sein Debüt bei dem Premier-League-Club gegeben. Beim 1:0-Heimerfolg seines neuen Arbeitgebers gegen das von Ralph Hasenhüttl trainierte Southampton stand der 25-Jährige am Samstag in der Startelf, musste zur Pause aber angeschlagen ausgetauscht werden. Liverpool ist unterdessen in der sechsten Runde im Merseyside-Derby gegen Everton über ein torloses Remis nicht hinausgekommen.

Kalajdzic blieb bei seinem ersten Einsatz für die Wanderers ohne Scorerpunkt und musste kurz vor dem Ende der ersten Hälfte behandelt werden. In der Pause blieb der Stürmer in der Kabine. Für die „Wolves“ war es der zweite Saisonerfolg, Hasenhüttls Team kassierte hingegen die dritte Niederlage.

Liverpool gab derweil gegen das nach wie vor sieglose Everton bereits zum vierten Mal in dieser Saison Punkte ab, durfte mit diesem Resultat aber nicht ganz unzufrieden sein. Nach abgelaufener Sperre konnte der uruguayische Fußball-Star Darwin Núñez wieder für die Elf von Trainer Jürgen Klopp auflaufen. Beide Seiten vergaben gute Gelegenheiten auf Tore, ein Treffer von Evertons Conor Coady wurde nach VAR-Studium wegen Abseits`nicht gegeben (60.). Die größte Chance auf den Siegtreffer hatte Mohamed Salah, der nur die Stange traf (95.). Mit nunmehr neun Zählern verbesserten sich die „Reds“ vorläufig auf Platz sechs.

Salzburgs Champions-League-Gegner Chelsea feierte einen späten 2:1-Heimerfolg gegen West Ham. Ben Chilwell (76.) und Kai Havertz (88.) drehten noch die Partie nach 0:1-Rückstand zugunsten der Londoner. Stadtrivale Tottenham kam gegen Fulham zu einen 2:1-Heimsieg und ist vorläufig hinter Arsenal Tabellen-Zweiter, Chelsea ist Fünfter.