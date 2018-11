Kaltes Wetter beflügelte Handel

Mit der Kaltwettereinbruch und dem Black Friday hat der Handel sein heuriges Weihnachtsgeschäft eingeläutet – und resümiert durchaus zufrieden.

In Oberösterreich seien die Rückmeldungen durchwegs positiv, so Christian Kutsam, Obmann der Sparte Handel der WKOÖ: „Da, wo die Geschäfte heute schon offen gehalten haben, zeichnet sich ein gelungener Start in das Weihnachtsgeschäft ab“, zieht er eine erste Bilanz. „Deutlich spürbar ist, dass Weihnachtsmärkte und andere vorweihnachtliche Attraktionen als hervorragende Frequenzbringer für den Handel funktionieren.“

Das kann auch Monika Sandberger als Verantwortliche für das Passage Center an der Linzer Landstraße bestätigen: „Bei uns war ein tolles Einkaufswochenende. Wir konnten nicht nur eine sehr gute Frequenz verzeichnen, es wurde auch schon kräftig eingekauft. Wir sind mit dem Start ins Weihnachtsgeschäft voll und ganz zufrieden“, fiel ihr Resümee durchaus zufriedenstellend aus.

Gute Stimmung überall

Auch in Steyr lief das Weihnachtsgeschäft gut an. „Es herrschte heute durchwegs eine gute Frequenz in der Innenstadt und ein gute Stimmung bei den Kunden, wenngleich noch nicht alle Geschäft am Nachmittag offen gehalten haben. Auch das Kaufverhalten ist quer durch alle Branchen für den Start ins Weihnachtsgeschäft zufriedenstellend“, so Daniela Limberger vom Stadtmarketing.

In Wels war man ebenfalls zufrieden: „Bei uns herrschte eine sehr gute Stimmung. Die Welser Weihnachtswelt ist eine tollen Frequenzmaschine für die Innenstadt. Es wird schon fleißig gekauft“, wird von dort gemeldet.

Von guten Umsätzen vor allem bei Textil und Sport berichtet man auch bei den Shoppingcentern Plus City und Lentia City.