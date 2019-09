„Kameradschaft, die über den Wettkampf hinausgeht“

Er ist „Mr. Song Contest“, eine der bekanntesten Stimmen von Ö3 und ein beliebter Fernsehmoderator. Am 27. September (ORF 1, 20.15 Uhr) startet seine achtteilige Show „Feuer und Flamme“, in der er den besten freiwilligen Feuerwehrmann oder die beste freiwillige Feuerwehrfrau des Landes sucht. Beweisen müssen sich die zwölf Kandidaten im Feuerwehr- und Sicherheitszentrum in Tulln.

Aus Oberösterreich ist Nicole Huemer mit dabei: Die 42-jährige Sekretärin ist Schriftführerin bei der Freiwilligen Feuerwehr Hartkirchen. Im Finale am 22. November rittern die Kandidaten dann um eine Prämie von 50.000 Euro für die eigene freiwillige Feuerwehr. Andi Knoll im Gespräch über spektakuläre Wettkämpfe, Kameradschaft und seine „erste große Liebe“.

VOLKSBLATT: Haben Sie persönlich einen Bezug zur Feuerwehr?

ANDI KNOLL: Gar nicht, außer den täglichen Umgang im Ö3-Verkehrsservice, wo wir natürlich intensiv mit Feuerwehren zusammenarbeiten und ich viel mitkriege, was die so tun müssen und was alles passieren kann.

Waren Sie gleich Feuer und Flamme für die Show?

Durchaus, ich habe, noch ohne nähere Details zu kennen, sofort zugesagt, weil die Feuerwehr einfach super ist. Die Freiwillige Feuerwehr ist so eine österreichische Angelegenheit, das ist etwas, das das Land bewegt und Relevanz hat. Viele Actionshows und Castingshows sind ein bissl inszeniert, die Feuerwehr ist etwas, das zu hundert Prozent mit dem Alltag der Menschen in diesem Land zu tun hat, egal, ob sie selbst Mitglied sind oder ob ihnen geholfen wird. Und insoferne habe ich mir gedacht, das kann nur eine gute Sendung werden.

Was sollte den besonderen Reiz des Formates für den Zuseher ausmachen?

Ich habe noch nichts Gleichwertiges gesehen. Es ist eine Castingshow, in der wir zwölf Kandidaten vorstellen, die man über die nächsten acht Wochen kennenlernt. Es ist eine Gameshow, weil es um Spielrunden geht, wo es Punkte gibt und am Ende einen Sieger. Und es ist dazu noch „Sendung mit der Maus“ mit Sachgeschichten: Man lernt etwas über das Feuerwehrwesen, aber v.a. lernt man die Menschen kennen — von denen gibt es in diesem Land 300.000 —, die alles stehen und liegen lassen, um anderen zu helfen. Und wie die so drauf sind, wie gut die ausgebildet sind und was die alles können.

Wie wurden die Kandidaten ausgewählt?

Ich glaube, es waren über 2000, die sich gemeldet haben. Etwa 300 Bewerber kamen in die engere Auswahl. Letztlich sind zwölf übrig geblieben. Vier von den zwölf sind Frauen, damit sind wir weit über dem tatsächlichen Feuerwehrdurchschnitt, im echten Leben sind es gerade einmal sieben Prozent Feuerwehrfrauen. Die Challenges sind so ausgelegt, dass einmal mehr Sportlichkeit, mal mehr Geschicklichkeit gefragt ist. Und wir haben ein paar Quiz-Runden. Klar gibt es Übungen, wo mehr Kraft gefragt ist. Die Frauen sind den Männern aber um nichts nachgestanden bei vielen sportlichen Aktivitäten.

Was muss man überhaupt mitbringen, um „Feuer und Flamme“ zu gewinnen?

Feuerwehrwissen, Sportlichkeit — man gewinnt die Show, wenn man eine gute Feuerwehrfrau oder ein guter Feuerwehrmann ist. Und das sind sie alle. Die Zwölf hätten alle die Chance auf den Titel. Lustigerweise haben die Teilnehmer über weite Strecken vergessen, dass das Ganze im Fernsehen stattfindet, das hat die überhaupt nicht gestört. Feuerwehrleute sind es gewöhnt, ständig zu üben und hauen sich immer voll rein. Österreich wird Augen machen, was die Feuerwehrler alles können.

Auf welche spektakulären Szenen darf sich das Publikum freuen?

Wir werden diverse Brände löschen, wir haben Überschwemmungen, die Küche brennt, es wird eine Katzenrettung vom Baum geben, einen sechzig Meter hohen Turm, auf den man hinaufrennen und Schläuche hinaufschleppen muss. Wir haben eine Massenkarambolage in einem Tunnel. Also, da gibt’s schon durchaus spektakuläre Szenen.

Haben auch Sie selbst die eine oder andere Challenge versucht?

Ja, alleine einen Löschschlauch in der Hand zu halten und auf ein Ziel zu spritzen, ist gar nicht so leicht. Mit einer hydraulischen Bergeschere habe ich versucht, ein rohes Ei anzufassen. Das ist mir nach einigem Üben gelungen. Alles, wo ich mich und andere nicht in Gefahr gebracht habe, habe ich ausprobiert. Meistens habe ich mich aber darauf beschränkt, das Startkommando zu geben und zwischendurch die Leute zu fragen, wie es ihnen geht oder sie gebeten, etwas zu erklären.

Wie werden die Leistungen der Teilnehmer bewertet?

Da gab’s zum einen Aufgaben, die in Sekunden zu messen sind und es gab eine Fachjury, bestehend aus einer Mentaltrainerin, einem Sportler und einem Feuerwehrtechnikexperten. Es geht bei der Feuerwehr ja nicht nur darum, schnell, sondern auch richtig fertig zu werden, die eigene Mannschaft darf dabei nicht in Gefahr sein.

Wie sind die Kontrahenten miteinander umgegangen?

Das ist höchst interessant, weil die sich ja prinzipiell dagegen wehren, dass einer von ihnen aus der Gruppe genommen wird. Selbst im Team — nach der ersten Sendung treten sie in zwei Teams gegeneinander an — war es so, wenn ein Team mit einer Aufgabe fertig war, hat es dem anderen geholfen. Da geht die Kameradschaft über den Wettkampf hinaus. Das ist schon einzigartig.

Der nächste Song Contest findet in den Niederlanden statt: Wie sollte sich Ihrer Meinung nach ein Siegerlied anhören?

Ich hätte gern wieder was, das im Radio läuft, einen europaweiten Hit. Darauf sollte man schauen, dass wir so etwas in Österreich finden. Es würde dem Song Contest auch wieder einmal guttun, als musik- und radiorelevante Sendung wahrgenommen zu werden.

Wo fühlen Sie sich wohler: vor der Kamera oder hinter dem Radio-Mikro?

Das ist bei beidem gleich. Was ich lieber mache? Da hat das Radio einen Prozent Vorsprung, das mache ich einfach schon länger, das war meine erste große Liebe.

Mit ANDI KNOLL sprach Melanie Wagenhofer