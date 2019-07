Kammermusiktage St. Marien heuer im Zeichen des Klimaschutzes

Die biennal stattfindenden Internationalen Kammermusiktage St. Marien gehen heuer bereits zum siebenten Mal über die Bühne. Bei drei Veranstaltungen von 15. bis 21. September bringt Intendant Peter Aigner sehr unterschiedliche Formationen zum Festival in die „kleine und heimelige“ Kirche St. Michael zusammen. Den Beginn macht dabei am 15.9. das Ensemble Tonus mit der Sopranistin Belinda Loukota.

Das Ensemble, das 1999 von Musikern des Concentus Musicus Wien und der Wiener Akademie gegründet wurde, spielt dabei vorrangig Bläsermusik der Renaissance und des Barock auf historischen Instrumenten. Ein englisches Programm gibt es am 18.9. zu hören und zu sehen: Die Oberösterreicherin Anna Magdalena Auzinger (Sopran) und Ivano Zanenghi (Laute) führen mit „Sweeter Than Roses“ durch Werke von Henry Purcell und John Dowland. Den Abschluss am 21.9. wird schließlich „Emotion for Change“ zelebrieren: Das Ensemble rund um Musiker des venezianischen Opernhauses „Teatro La Fenice“, bei dem auch Peter Aigner mit der Viola mitwirken wird, wird sich mit seinem Programm Gedanken um die Themen Umwelt und Natur machen. Aber nicht nur rein musikalisch: Karl Schellmann, der Leiter für Klimaschutz und Energie des WWF Österreich, wird im Zuge dessen auch ein kurzes Referat über die regionalen Auswirkungen des Klimawandels halten.

Es wird auch improvisiert

Die Besucher erwartet dabei „ein Abend mit einigen Überraschungen und Improvisationen“, so Aigner. Zum ersten Mal öffnet sich das Festival auch einem jüngeren Publikum: Mit der „Kids-Ouverture“ gibt man ausgewählten jungen Musikern aus der Region die Möglichkeit, sich vor den Konzerten mit einem 15- bis 20-minütigen Programm zu präsentieren.