„Kampf gegen die digitale Übermacht“

Am zweiten Tag der Medienenquete im Museumsquartier in Wien ging es zu Beginn in einer Podiumsdiskussion um die Definition von „Public Value“. Öffentlicher Mehrwert, gesellschaftliche Leistung, öffentlich-rechtlicher Auftrag? „Es geht darum, Public Value zu definieren, nicht nur im Bereich der Öffentlich-Rechtlichen. Wichtig für uns ist, dass man auch klar auf den Österreich-Bezug, auf regionale Inhalte sowie auf seriöse Nachrichten abstellt“, meinte OÖVP-Mediensprecher LAbg. Wolfgang Hattmannsdorfer. VOLKSBLATT-Chefredakteur Christian Haubner betonte: „Gerade in diesem Bereich erfüllt das VOLKSBLATT als regionaler Nachrichten-Anbieter und als älteste und damit traditionsreichste oö. Tageszeitung eine ganz wesentliche Position im Land.“

Geld von Online-Giganten für nationalen Medienfonds

Journalismus definierte „Presse“-Chefredakteur Rainer Nowak als zentral für Public Value. Den würden aber auch andere Medien leisten, etwa Printmedien. Den Privatsendern wiederum nimmt er ihr oft demonstratives Bemühen, auf eigenen Public Value hinzuweisen, nicht ganz ab. Die Wahlberichterstattung von Puls 4 etwa finde nicht primär zum Heil der Demokratie statt, es gehe vielmehr um „Geld und Quote“. ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz schlug dann vor, Bund- und Länder-Gebührenanteile ebenso wie Geld von internationalen Online-Giganten in einen „nationalen Medienfonds“ zu geben. Wrabetz sieht sehr wohl private Begehrlichkeiten, am ORF-Gebührenkuchen mitzunaschen. Er ortet derzeit indes einen Konsens für Eingriffe in den Markt, um Europa zu bewahren. Das bedeute eben auch „eine besondere Form von Finanzierung“ des Contents. Public Value steht für ihn für einen „umfassenden gesellschaftlichen Auftrag“, den nur Öffentlich-Rechtliche erfüllen könnten.

Bei Hass-Postings nicht mehr wegsehen

Medienminister Gernot Blümel (ÖVP) hat am Freitag zum Abschluss der Medienenquete ein positives Resümee gezogen und zügiges Weiterarbeiten versprochen. Als prioritär bezeichnete Blümel „europäische Lösungen“ bei den Themen E-Privacy und Leistungsschutzrecht; das Ansinnen, medienrechtliche Standards auf soziale Netzwerke anzuwenden, will er prüfen. Bei Hate Speech „können wir es uns nicht mehr leisten, wegzusehen“.

Wichtig seien ihm auch die kartellrechtlichen Voraussetzungen für Kooperationen und Allianzen. Er will „Experten und Stakeholder“ mit Vertretern der Wettbewerbsbehörde an einen Tisch setzen und das diskutieren lassen.

Keinerlei Spekulationsgrundlage lieferte Blümel, was die Regierungspläne für den ORF angeht. Reformen seien aber unabdinglich, hielt er fest. „Absolut niemand hat die Relevanz des Öffentlich-Rechtlichen in Frage gestellt. Niemand. Genauso waren sich alle einig, dass sich die Öffentlich-Rechtlichen in ganz Europa ändern müssen. Das sind zwei Aspekte, die man einfließen lassen wird in künftige Gesetzesmaßnahmen.“ Erneut versprach Blümel „konkrete Gesetzesvorschläge in manchen Bereichen“ für heuer. Am 8. und 9. Oktober findet zudem im Rahmen des EU-Rats für Kultur und Medien eine weitere Konferenz statt.

Miteinander von Privaten und Öffentlich-Rechtlichen

Dem „Kampf gegen die digitale Übermacht müssen wir uns jetzt sehr konzentriert widmen“, sagte ÖVP-Mediensprecher Karl Nehammer beim Abschlusspodium. „Der Tenor ist: In Anbetracht der Quasi-Monopolstellung der sozialen Netzwerke aus den USA kann heimische Medienpolitik nur auf ein Miteinander zwischen Öffentlich-Rechtlichen und Privaten setzen. Andernfalls setzen wir uns dem Einfluss der sozialen Medien aus, deren Nachrichten keinerlei Qualitätsmanagement unterliegen“, stellte OÖVP-Mediensprecher LAbg. Wolfgang Hattmannsdorfer dazu fest. Weiters meinte er: „Die zentrale Herausforderung ist, wie man Pluralität gerade in sozialen Netzwerken sicherstellen und Quasi-Monopolstellungen zurückdrängen kann.“

VÖZ-Präsident Thomas Kralinger bezeichnete es als „erfreulich, dass die Bundesregierung der Medienpolitik mit dieser Enquete jenen Stellenwert eingeräumt hat, den sie in unserem demokratischen Gefüge verdient“. Das „persönliche Engagement von Medienminister Gernot Blümel ist positiv hervorzuheben“. Als dringende Themen nannte er die „Weiterentwicklung des öffentlich-rechtlichen Auftrags, die Neuaufstellung der Presseförderung, die Einführung eines Leistungsschutzrechts, die Errichtung digitaler Betriebsstätten und die Klärung der medienrechtlichen Behandlung von digitalen Plattformen“.