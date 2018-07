Kampf gegen Feuer an vielen Fronten

ATHEN — Mit bislang knapp 80 Toten und 187 Verletzten ist er schon jetzt der folgenschwerste Waldbrand in Griechenland seit gut 40 Jahren, aber noch sind nicht alle Vermissten gefunden: Nach den verheerenden Feuern nahe Athen haben Einsatzkräfte am Mittwoch ihre Suche nach weiteren Opfern fortgesetzt.

In Autos verbrannt

Nach dem Feuer im Ferienort Mati und in der benachbarten Hafenstadt Rafina seien bisher 79 Todesopfer entdeckt worden, teilte Feuerwehrsprecherin Stavroula Maliri mit. Einige wurden in ihren Autos entdeckt, mit denen sie vor dem Inferno fliehen wollten. Insbesondere im Ferienort Mati und in Kokkino Limanaki, einem Viertel der rund 40 km von Athen entfernten Hafenstadt Rafina, werden noch weitere Opfer befürchtet. Laut Maliri gingen bei der Feuerwehr dutzende Anrufe von Menschen ein, die ihre Angehörigen suchten.

Der Brand in Mati war am Dienstag eingedämmt, doch im 50 km westlich der Hauptstadt gelegenen Küstenort Kineta wütete am Mittwoch den dritten Tag in Folge ein Feuer, das zahlreiche Häuser und Autos zerstörte. Häuser waren nach Angaben der Feuerwehr vorerst nicht bedroht, vorsorglich seien aber einige Viertel von Kineta evakuiert worden.

Unterdessen ging die Suche nach den Schuldigen der Katastrophe weiter. Die Staatsanwaltschaft am Obersten Gerichtshof leitete Ermittlungen zu den Ursachen der Brände ein. Auch Vorwürfe, die Regierung habe zu spät reagiert, wurden laut.

Noch 25 Brände in Schweden

In Schweden wüten noch immer verheerende Waldbrände. Im Land wurden noch rund 25 Feuer gezählt. Der Katastrophenschutz schätzte die Lage als sehr ernst, aber stabil ein. Am späten Dienstagabend war ein Brand in der Region Dalarna wieder außer Kontrolle geraten. Doch das habe man sehr schnell mit Löschflugzeugen unter Kontrolle bekommen, sagte Einsatzleiterin Anneli Bergholm Söder. Derzeit konzentrieren sich die Retter auf drei große Gebiete wenige hundert Kilometer nördlich von Stockholm.

Yosemite-Park gesperrt

Im US-Staat Kalifornien hat ein seit knapp zwei Wochen wütender Waldbrand zur teilweisen Schließung des berühmten Yosemite-Nationalparks geführt. Alle Besucher mussten das Yosemite-Tal und angrenzende Gebiete bis gestern verlassen. Hotels und Campingplätze wurden geschlossen, auch Zufahrtsstraßen sind betroffen. Seit Ausbruch des Feuers im angrenzenden Sierra National Forest westlich des Parks ist die Region in dichten Rauch gehüllt. Trotz massiver Löscharbeiten der Feuerwehr ist das sogenannte Ferguson-Feuer bisher erst zu 25 Prozent eingedämmt. Die Flammen haben mehr als 14.000 Hektar Wald zerstört.

Moderate Probleme

Konsequenzen hat die Hitze auch in Mitteleuropa: Im Großraum Paris wurde im Kampf gegen gefährliche Stickoxide der Autoverkehr gestern und heute eingeschränkt. Besonders umweltschädliche Fahrzeuge dürfen nicht mehr innerhalb einer Zone fahren, die von Autobahngürtel A 86 umschlossen wird. Betroffen sind damit das Pariser Stadtgebiet und ein Ring von Vororten.

In Deutschland musste am Dienstag mitten in der Urlaubszeit der Flughafen von Hannover gesperrt worden. Anhaltende Hitze habe die Nordbahn beschädigt, teilte der Airport mit.