Kampf gegen Smartphone, Navi & Co. am Steuer

LINZ —13 Mal die Strecke Erde-Mond legen die Österreicher innerhalb eines Jahres im Blindfug in ihren Autos zurück. „Die Ablenkung durch Handynutzung, Navis und Co. während des Autofahrens stellt mittlerweile die häufigste tödliche Unfallursache dar“, macht Infrastruktur-LR Günther Steinkellner auf das Gefahrenpotenzial aufmerksam. Bei knapp einem Drittel war dies im Vorjahr der Fall. Zudem ist Unachtsamkeit auch der häufigste Auslöser für überhöhte Geschwindigkeit oder Vorrangsverletzung.

Handynutzung trotz hohem Risiko beliebt

Alleine das Telefonieren ohne Freisprecheinrichtung führt zu einer Verfünfachung des Unfallsrisikos und wirkt sich wie 0,8 Promille im Blut auf das Fahrverhalten aus. Nachrichten tippende Autofahrer verursachen sogar 23 Mal so oft einen Unfall. Obwohl acht von zehn Personen um die Gefahren von Smartphone und Co am Steuer wissen, greift trotzdem ein Drittel regelmäßig während der Fahrt zum Handy. Dass, wie viele glauben, Multitasking am Steuer mit elektronischen Geräten funktioniert, können Experten nicht bestätigen, denn: „Autofahren selbst ist schon eine Form von Multitasking“, weiß Asfinag-Vorstandsdirektorin Karin Zipperer. Und es erfordert höchste Konzentration. Laut Beobachtungen des Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) sind auch 16 Prozent aller Fußgänger beim Queren einer Straße sichtbar abgelenkt. 2017 wurden sie in 240 Unfälle verwickelt, zwei mit tödlichem Ausgang. Mit dem KFV will das Land OÖ nun für mehr Aufklärung sorgen. In Workshops für 15 bis 19-Jährige werden diese über die Ablenkungen, Gefahren und Taktiken zur Vermeidung informiert. Zudem werden die „Hallo Leben“-Plakate der Asfinag-Kampagne auch auf Landesstraßen angebracht.