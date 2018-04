Kampf gegen Terror-Finanzierung wird verstärkt

Über 70 Staaten wollen den Kampf gegen die Finanzierung der Terrororganisationen Islamischer Staat und Al-Kaida verstärken. Künftig sollen auch die Finanzierung von Reisen oder der Anwerbung für terroristische Zwecke vollständig als Verbrechen eingestuft werden, auch wenn es keine direkte Verbindung zu einem Anschlag gebe, heißt es in der Abschlusserklärung der Konferenz „No Money for Terror“.

An dem Treffen in Paris nahmen laut den Veranstaltern viele Länder des Westens und aus der Region des Nahen und Mittleren Ostens teil. Am Tisch saßen auch Vertreter von rund 20 internationalen Organisationen. Darunter waren die Weltbank und die EU.

Allein die französische Justiz hat in den vergangenen zwei Jahren 416 Geldgeber im Land namhaft gemacht. „Das ist viel“, sagte Anti-Terror-Staatsanwalt Francois Molins dem Radionachrichtensender Franceinfo. Der bekannte Anti-Terror-Spezialist warnte zugleich vor einer „Mikro-Finanzierung“ des Terrorismus. Der Justiz seien vor allem in der Türkei und im Libanon 320 Geld-„Sammler“ bekannt, die Jihadisten in Syrien und Irak finanzierten. Die Überwachung von Geldströmen könne auch dazu dienen, mögliche Anschläge zu verhindern.

Molins sagte, die Terrorbedrohung in Frankreich sei zwar diffuser geworden, bleibe aber dauerhaft. Erst vor einem Monat hatte ein 25 Jahre alter Jihadist in Südfrankreich bei mehreren Attacken vier Menschen getötet. Der IS hatte die Angriffe für sich reklamiert. Bei der seit Jahren dauernden Terrorwelle in Frankreich kamen bisher über 240 Menschen ums Leben.

Der IS verbucht nach Einschätzung aus Kreisen des Elyseepalasts enorme Einnahmen für seine Kriegskasse. Die Rede sei von jeweils etwa 1,5 Milliarden Dollar in den Jahren 2014 und 2015 und „etwas weniger“ 2016. Der IS habe auch in Unternehmen oder Immobilien investiert.