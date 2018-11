Kampf statt Glanz in München

Von Andy Hörhager

Recht kleinlaut trat der FC Bayern vor dem letzten Gruppenspiel der UEFA Champions League auf. Der schwer unter Beschuss geratene Trainer Niko Kovac war angesichts der jüngsten Resultate und der Verletzungssorgen vor dem Heimspiel am Dienstag gegen Benfica Lissabon vorsichtig. „Wir haben viele Verletzungen von wichtigen Spielern hinnehmen müssen. Tolisso, Coman, Thiago und James werden fehlen, aber mit den Spielern, die da sind, können wir gewinnen. Benfica braucht einen Sieg, ich werde meine Mannschaft so einstellen, dass sie dagegen halten wird“, meinte Kovac fast schon demütig auf fcbayern.com. Keine Spur vom berühmten „Mia san mia!“

Ein Unentschieden in der Allianz Arena würde dem FCB zum Gruppensieg reichen, für einen Weiterverbleib von Kovac dürfte sogar ein Sieg zu wenig sein.

Die Statistik spricht für die Münchner, in den bisherigen vier Duellen mit Benfica an der Isar gewannen immer die Hausherren, 14:3 lautete das Torverhältnis.

Freiwillig das Handtuch werfen wollte Kovac, als dessen Nachfolger Kaliber wie Arsene Wenger oder Zinedine Zidane gahandelt werden, jedoch nicht. „Mein ganzes Leben bestand immer darin, sich durchzusetzen. Ich schaue immer nach vorne und werde kämpfen.“

Duell der Enttäuschten

Das werden auch die Traditionsklubs aus Rom und Madrid im direkten Duell (jeweils 21, live Sky) müssen. Sowohl die AS Roma, wie auch Champions-League-Triple-Sieger Real Madrid, sind in ihren nationalen Ligen derzeit nur „zweite Wahl“. Real sucht nach dem Abgang von Cristiano Ronaldo noch immer sein neues Gesicht, beim 0:3 in Eibar war jedenfalls nichts davon zu bemerken, dass die Madrilenen in Rom mit einem Punktgewinn Platz eins in der Gruppe fixieren könnten.

Nur ein Heimsieg über Donezk hilft Hoffenheim weiter, bei einer gleichzeitigen Pleite von Lyon gegen ManCity wäre die TSG im Achtelfinale.