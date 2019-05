Von Rudolf Lessky

Das Landestheater Niederbayern hat sich mit der erstmaligen Präsentation von Richard Wagners „Ring des Nibelungen“ an ein Jahrhundertprojekt gewagt, dessen Vorspiel „Rheingold“ am Donnerstag in Passau aufgeführt wurde. Statt des kleinen ehemaligen „Fürstbischöflichen Opernhauses“ ist man in die Dreiländerhalle ausgewichen, die wohl mehr Zuschauer fasst, aber die Aura eines Opernhauses nicht ersetzen kann.

Intendant Stefan Tilch hat in seiner Inszenierung den Kampf um die Zaubermacht des Goldes eindrucksvoll gestaltet, wobei Realität, Symbolik und Fantasie im Bühnengeschehen und in der Personenführung immer wieder kontrastieren, aber auch immer wieder ineinander verschmelzen. Die von Karlheinz Beer entworfene Bühnengestaltung zeigte traditionelle Elemente (Kulissenschieben) und moderne Technik (Video-Einspielungen von Florian Rödl), die Kostüme (Ursula Beutler) waren in buntem Stilgemisch.

Für die Protagonisten hatte man erfahrene Sängerinnen und Sänger verpflichtet, die ein hohes Niveau garantierten: Stephan Bootz als Wotan mit fundiertem Bass, Stefan Stoll als temperamentvoller Alberich, Thomas Stückemann als überzeugender Mime, Ya-Chung Huang als quirliger Loge sowie Christel Loetzsch als Fricka, Kathryn J. Brown als Freia und Lucie Ceralová als Erda. Peter Tilch (Donner), Jeffrey Nardone (Froh) und Maria Pitsch, Sabine Noack und Reinhild Buchmayer als Rheintöchter ergänzten rollendeckend das Ensemble.

Generalmusikdirektor Basil Coleman hatte mit der verstärkten Niederbayerischen Philharmonie die Partitur-Realisierung gut vorbereitet und leitete die Aufführung mit sicherer Zeichengebung. Das Publikum würdigte die mutige Produktion mit viel Beifall.