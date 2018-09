Kampfansage an das illegale Glücksspiel

Landtag will vom Bund härtere Gesetze

„Wir wollen und müssen dem illegalen Glücksspiel einen Riegel vorschieben. Wenn den Behörden die notwendige gesetzliche Handhabe von Seiten des Bundes fehlt, dann müssen wir die Regelungen weiterentwickeln. Bei den vielen illegalen Betreibern müssen wir auch an die Familien denken, die die Leidtragenden sind, wenn Menschen in die dunklen Spiellokale aus welchen Gründen auch immer abrutschen“, erklärt OÖVP-Klubobfrau Helena Kirchmayr, warum der Landtag am Donnerstag vermutlich einstimmig eine Verschärfung des entsprechenden Gesetzes vom Bund fordert, insbesondere ist die rechtliche Durchsetzung von Betriebsschließungen zu erleichtern.

Von der FPÖ wird am Freitag im Landtag ein Antrag eingebracht, für den Eigenbedarf an Honig Bienen auch im Wohngebiet halten zu dürfen. „Fest steht, dass die neue Regelung bereits für das Bienenjahr 2019 gelten soll“, setzt sich FPÖ-Klubobmann Herwig Mahr ein Ziel. Die SPÖ tritt im Landtag für eine eigenständige OÖ Gebietskrankenkasse ein, Klubchef Christian Makor will eine entsprechende Resolution dringlich nach Wien schicken und die Grünen beantragten für heute eine „Aktuelle Stunde“ zum Thema Klimaschutz.