Kampfansage an Orban

Mit einer Kampfansage an Ungarns Premier Viktor Orban bewarb sich der scheidende EU-Ratschef Donald Tusk am Donnerstag um den Vorsitz der Europäischen Volkspartei (EVP). Ohne Orban namentlich zu nennen, setzte er beim EVP-Kongress in Zagreb mehrere Seitenhiebe gegen die ungarische Politik – insbesondere die Abkehr von der liberalen Demokratie.

„Wir müssen das beenden“, so Tusk, dessen Wahl am Abend sicher war, da es keinen Gegenkandidaten gab. In der Debatte innerhalb der EVP gehe es darum, Freiheit und Demokratie zu verbinden sowie Sicherheit mit liberaler Demokratie. Orbans Fidesz-Partei gehört der EVP an, die Mitgliedschaft ist aber seit März suspendiert. ÖVP-Chef Sebastian Kurz äußerte sich in Zagreb „sehr froh” über die Kür Tusks zum EVP-Chef.

Dei EVP debattierte am Donnerstag über die EU-Erweiterungspolitik. Die Weigerung, offizielle EU-Beitrittsgespräche mit Nordmazedonien und Albanien einzuleiten, sei ein „strategischer Fehler“, sagte der scheidende EVP-Chef Joseph Daul zum Auftakt des Kongresses. Die Länder des Westbalkans benötigten „eine klare europäische Perspektive“, so Daul. Tusk hatte die ausbleibenden Beitrittsverhandlungen am Vorabend als „große Enttäuschung“ bezeichnet. Auch der Gastgeber des Parteitags, der kroatische Ministerpräsident Andrej Plenkovic, plädierte für eine rasche Aufnahme von Beitrittsgesprächen.

Die französische Regierung hatte im Oktober die Eröffnung von Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Nordmazedonien blockiert. Paris verlangt, zunächst das EU-Beitrittsverfahren komplett zu überarbeiten und an strengere Bedingungen zu knüpfen.

Die EVP stellt trotz Verlusten bei der Europawahl im Mai weiterhin die stärkste Fraktion im Europaparlament. Auch die ÖVP ist Mitglied der Europäischen Volkspartei.