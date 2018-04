Kampfhund biss Mutter und ihren Sohn tot

HANNOVER – Ein Kampfhund hat in einer Wohnung in Hannover seine Besitzer totgebissen, eine Mutter und ihren Sohn. „Nach ersten Untersuchungen durch einen Rechtsmediziner wurden die 52-Jährige und ihr 27-jähriger Sohn offenbar von dem Hund getötet“, berichtete die Polizei in Hannover am Mittwoch. Die Hintergründe der Tragödie sind noch unklar.

Feuerwehrleute fingen den Staffordshire-Terrier-Mischling in der Nacht mit einer Schlinge ein, der Vierbeiner wurde anschließend in ein Tierheim gebracht. Die Stadt ist dafür zuständig, nun zu entscheiden, ob der Kampfhund eingeschläfert wird. Bisher gebe es keine Entscheidung, sagte ein Stadtsprecher: „Die Ermittlungen laufen ja noch.“

Die 25 Jahre alte Tochter der getöteten Frau hatte die Beamten alarmiert, weil sie ihre Mutter und ihren Bruder nicht erreichen konnte. Beim Blick durch ein Fenster entdeckte sie dann einen leblosen Körper in der Wohnung der beiden. Die 52-Jährige saß nach Angaben von Anrainern im Rollstuhl. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion an.

Todesfälle sind sehr selten

Dass Hunde Menschen totbeißen, kommt nach Experteneinschätzung sehr selten vor. In den meisten Fällen zeigten Vierbeiner aggressives Verhalten, wenn sie mit sehr viel Druck und Gewalt erzogen worden seien, sagte Dunia Thiesen-Moussa, die an der Tierärztlichen Hochschule Hannover für Wesenstests bei Hunden zuständig ist. Diese Tests werden von den Veterinärämtern angeordnet, wenn ein Hund einen Menschen verletzt hat und deshalb Anzeige erstattet wurde.

Im Jahr 2000 hatte der tödliche Angriff zweier Kampfhunde auf einen Sechsjährigen in Hamburg den Anstoß für eine Debatte in Deutschland über den Umgang mit gefährlichen Hunden gegeben. Viele Bundesländer verschärften daraufhin ihre Regeln.