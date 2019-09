Kanadierin Andreescu komplettiert Halbfinale der US-Open

Die Kanadierin Bianca Andreescu hat bei den US Open das Halbfinale bei den Damen komplettiert. Die 19-Jährige gewann am Mittwoch (Ortszeit) in New York im Viertelfinale gegen Elise Mertens aus Belgien mit 3:6, 6:2, 6:3 und steht damit bei ihrer Hauptfeld-Premiere in Flushing Meadows auf Anhieb im Halbfinale. Bei den Herren erreichte überraschend der Italiener Matteo Berrettini die Vorschlussrunde.

Andreescu nutzte nach 2:02 Stunden ihren ersten Matchball. Sie trifft nun am Donnerstag (Ortszeit) auf Belinda Bencic aus der Schweiz, die sich gegen die Kroatin Donna Vekic mit 7:6 (7:5), 6:3 durchgesetzt hatte. Im ersten Halbfinale des Tages spielt Topfavoritin Serena Williams gegen Jelina Switolina aus der Ukraine.

Bei den Herren sorgte Berrettini für eine Überraschung. Der 23-Jährige gewann im Viertelfinale gegen den Franzosen Gael Monfils mit 3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 7:6 (5) und feierte damit den bisher größten Erfolg in seiner Karriere. Berrettini ist der erste Italiener seit 42 Jahren, der beim letzten Grand-Slam-Turnier der Saison im Halbfinale steht. Gegen Monfils verwandelte der Weltranglisten-25. nach 3:57 Stunden seinen fünften Matchball. Berrettini trifft am Freitag auf den Sieger des Duells zwischen dem Spanier Rafael Nadal und Diego Schwartzman aus Argentinien.