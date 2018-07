Kanalgitter-Entfernung war b’soffene Gschicht

LOSENSTEIN — Einer von zwei Burschen, die Samstagabend vier Kanalgitter von der Ennsbrücke Losenstein (Bez. Steyr-Land) entfernt und anschließend in den Fluss geworfen haben, hat sich der Polizei gestellt. Den 17-Jährigen dürfte das schlechte Gewissen geplagt haben. Er vertraute sich am Sonntagabend seinen Eltern an, die in der Folge gemeinsam mit ihrem Sohn Selbstanzeige erstatteten.

Der Bursch und sein 16 Jahre alter Kumpel, beide aus dem Bez. Steyr-Land, hatten bei einer Veranstaltung in Losenstein kräftig dem Alkohol zugesprochen, als sie sich auf den Weg zu einem Bankomaten im Ortszentrum machten. Auf dem Weg zurück an den Veranstaltungsort kamen sie auf die Idee, auf der Ennsbrücke die Kanalgitter zu entfernen und in den Fluss zu werfen. Einen plausiblen Grund dafür konnte der 17-Jährige nicht nennen.

Wie am Sonntag berichtet, wurde das Duo von einem vorbeikommenden Pkw-Lenker bei seiner gefährlichen Schnapsidee ertappt und zur Rede gestellt, die Burschen konnten aber entkommen. Sie werden angezeigt, gab die Polizei gestern bekannt.