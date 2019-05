Kanzler: „Jeder, der arbeiten geht, steigt besser aus“

Einiges, was von der Steuerreform zu erwarten ist, ließ die Regierung schon im Vorfeld durchklingen, am Dienstag nun hat man Details nachgeliefert — und das wohl nicht zufällig zum 1. Mai, insbesondere mit einer Botschaft untermauert: „Jeder, der arbeiten geht, steigt besser aus“, so Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Zudem, so betonten Kanzler, Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP), Vizekanzler Heinz-Christian Strache und Finanzstaatssekretär Hubert Fuchs (beide FPÖ) bei der Präsentation mehrfach, werde der Wirtschaftsstandort gestärkt. Und eines wurden sie auch nicht müde zu betonen: Die Steuerreform werde nicht mit neuen Steuern oder Schulden gegenfinanziert.

„Ein großer Wurf“

„Ein großer Wurf“ sei es, so Vizekanzler Strache, Finanzminister Löger sieht ein umfassendes Programm „Entlastung Österreich“, und Staatssekretär Fuchs ortet eine Attraktivierung des Wirtschaftsstandortes, „ohne Steuerdumping zu betreiben“.

8,3 Milliarden Euro umfasst das — bis zum Jahre 2022 gestaffelt wirksame —Entlastungspaket inklusive des bereits in Kraft getretenen Familienbonus, zu 75 Prozent soll es Arbeitnehmern und Pensionisten zugute kommen, 1,5 Milliarden Euro Entlastung sollen den Wirtschaftsstandort stärken.

Das Vorhaben im Detail

Die Lohn- und Einkommensteuer sinkt in zwei Schritten. 2021 wird die unterste Steuerstufe von 25 auf 20 Prozent reduziert (für Einkommen zwischen 11.000 und 18.000 Euro). 2022 sinkt dann auch der bisher 35-prozentige Tarif auf 30 Prozent (für 18.001

bis 31.000 Euro) und der 42-prozentige auf 40 Prozent (31.001 bis 60.000 Euro). Die oberen drei Steuerstufen bleiben gleich. Der bis 2020 befristete 55-prozentige Spitzensteuersatz wird verlängert.

KöSt sinkt auf 21 Prozent

Dennoch profitieren von der Steuersenkung auch Besserverdiener mit bis zu 1661 Euro pro Jahr. Denn auch deren niedrige Einkommensteile durchlaufen zuerst die unteren Steuersätze, bevor die höheren Gehaltsteile dann mit 48, 50 sowie (ab einer Mio. Euro) 55 Prozent versteuert werden.

Der Sozialversicherungsbonus soll 2020 in Kraft treten: Wer mehr als die Geringfügigkeitsgrenze von 450 Euro und weniger als 2201 Euro monatlich verdient, erhält einen Teil der Krankenversicherung rückerstattet. Maximal sind das für Arbeitnehmer mit 1350 Euro Monatsbrutto 350 Euro pro Jahr, für höhere Einkommen schmilzt der Bonus ab. Pensionisten erhalten maximal 265 Euro. Auch für Bauern und Selbstständige soll die Sozialversicherung sinken.

Kräftig sinken soll auch die Körperschaftssteuer auf Unternehmensgewinne: Von 25 auf 23 Prozent im Jahr 2022 und im Jahr danach auf 21 Prozent. Im Steuer- und Standortwettbewerb liegt Österreich bei den Gewinnsteuern dann wieder leicht unter dem EU-Schnitt.

Die Grenze für geringwertige Wirtschaftsgüter wird ab 2020 in zwei Schritten von 400 auf 1000 Euro erhöht, ebenso steigt 2021 das Werbungskostenpauschale (von 132 auf 300 Euro pro Jahr, und 2022 der Gewinnfreibetrag für Unternehmen (von 30.000 auf 100.000 Euro).

Die Gewinnbeteiligung wird ab 2022 mit bis zu 3000 Euro pro Mitarbeiter und Jahr von Steuern und Abgaben befreit, aus Sicht der Regierung sei das ein 15. Monatsgehalt.

Die Kleinunternehmergrenze steigt 2020 von 30.000 auf 35.000 Euro, die für 2021 geplante Neukodifikation des „Einkommensteuergesetzes 2020“ soll die Steuern um weitere 200 Mio. Euro senken. Abgeschafft werden solle Bagatellsteuern wie die Schaumweinsteuer.

Ein Umweltpaket soll in Summe Entlastungen von 55 Mio. Euro bringen, wobei aber auch Anreize angedacht werden: So sollen die Normverbrauchsabgabe „ökologisiert“ und die motorbezogene Versicherungssteuer neben der Leistung auch den CO2 -Ausstoß berücksichtigen. Allerdings ohne das Gesamtaufkommen zu erhöhen, wie die Regierung versichert.

Unterschiedlicher Applaus

Von der Opposition erntete die Regierung keinen Applaus, bei ÖGB und AK hätte man sich noch mehr und schnellere Entlastungen der Arbeitnehmer erwartet. Für die IV hätte die KöSt-Senkung „mutiger ausfallen können“, WKÖ-Präsident Harald Mahrer sieht „ein positives Signal für den Wirtschaftsstandort“.

Für IHS-Chef Martin Kocher gehen die türkis-blauen Steuerreformpläne in die „richtige Richtung“. Die Abgabenquote, deren Senkung von nahezu allen Experten gefordert wurde, wird reduziert, sagte Kocher im APA-Gespräch: „Und zwar ohne einnahmenseitige Maßnahmen.“ Wermutstropfen seien jedoch, dass die Steuerreform über einen längeren Zeitraum erfolge und die zu zaghafte Ökologisierung.