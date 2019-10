Kapellmeister als Politik-Dirigent

Wenn am kommenden Dienstag im Frankenburger Gemeinderat (Bezirk Vöcklabruck) der Nachfolger des Ende September zurückgetretenen SPÖ-Bürgermeisters Johann Baumann gekürt wird, dann haben die 31 Mandatare — 14 SPÖ, 8 ÖVP, 6 FPÖ, 3 FAL — die Wahl zwischen zwei Kandidaten. Dass die SPÖ Heinz Leprich (53) ins Rennen schicken wird, war klar, ebenso klar war, dass die ÖVP einen Gegenkandidaten nominieren wird. Jetzt steht fest, wer das sein wird: nämlich der 33-jährige Gemeinderat Norbert Weber.

Er ist seit 2015 kommunalpolitisch tätig, Obmann des Prüfungsausschusses und er ist Kapellmeister der Trachtenmusikkapelle Frankenburg. Er wisse, „welche Themen in Frankenburg auf politischer Ebene wichtig sind“, sagt Weber. Dass es angesichts der Mehrheitsverhältnisse im Gemeinderat nicht leicht wird, die Wahl zu gewinnen, ist ihm bewusst. Aber, so sagt er: Er sei „motiviert und zuversichtlich, in persönlichen Gesprächen eine Mehrheit der Gemeinderäte von meinen Vorstellungen und Ideen für Frankenburg zu überzeugen“. Im Übrigen sei es auch von seinem Demokratieverständnis her wichtig, „wenn nicht nur die stärkste Partei, sondern auch die zweitstärkste Kraft einen Kandidaten stellt“.

Sollte es mit der Wahl nicht klappen, wird der zweifache Vater die Flinte dennoch nicht ins Korn werfen, im Gegenteil: Die Frankenburger ÖVP will ihn auf jeden Fall als Vizebürgermeister und damit Nachfolger von Florian Fellinger nominieren, er werde also „Frankenburg auch künftig gerne mitgestalten“. Fellinger begründet seinen Rückzug als Vizebürgermeister mit Zeitmangel.