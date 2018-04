Kapitän Iniesta verlässt nach 22 Jahren den FC Barcelona

Der spanische Fußball-Star Andres Iniesta verlässt rund 16 Jahre nach seinem Profidebüt sowie insgesamt 22 Jahren beim FC Barcelona den Club zum Saisonende. Der 33-jährige Mittelfeldspieler gab seine Entscheidung am Freitag bei einer Pressekonferenz auf dem Trainingsgelände des Vereins bekannt. Laut Medienberichten dürfte es den 129-fachen spanischen Internationalen nach China ziehen.

Iniesta ist einer der beliebtesten Spieler in Spanien und war bei den Katalanen meist treibende Kraft im Mittelfeld. Und das während der bisher erfolgreichsten Ära von Barcelona. Er gewann mit dem FCB in 16 Saisonen 31 Titel, unter anderem vier Mal die Champions League. Letzteres haben neben ihm nur seine Teamkollegen Lionel Messi, Gerard Pique und Xavi sowie Clarence Seedorf und Cristiano Ronaldo geschafft. Am Sonntag kann Iniesta mit dem Titelgewinn in der Liga seine 32. Trophäe holen.

Iniesta war als Zwölfjähriger von Scouts des FC Barcelona entdeckt und in die Jugendakademie „La Masia“ integriert worden. Zuletzt führte er die Katalanen als Kapitän aufs Feld. „Diese Saison ist meine letzte bei Barcelona“, erklärte Iniesta am Freitag. „Ich weiß was es bedeutet, hier Captain zu sein. Ich muss ehrlich zu mir sein. Es ist sehr schwierig, Abschied zu nehmen. Aber ich wollte niemanden in eine ungemütliche Lage bringen“, sagte der sichtlich gerührte Spieler zu seinem bevorstehenden Abschied.

Weil er nie gegen Barcelona spielen wolle, sei sein nächster Klub außerhalb von Europa angesiedelt, sagte Iniesta. „Meinen neuen Club werde ich bekannt geben, nachdem die Saison mit Barcelona beendet ist“, erklärte er. Laut Medienberichten dürfte es den 129-fachen spanischen Internationalen aber nach China ziehen.