Kapsch TrafficCom mit Gewinneinbruch nach drei Quartalen

Der börsennotierte Mautsystemekonzern Kapsch TrafficCom hat in den ersten drei Quartalen 2019/20 einen Gewinneinbruch nach Belastungen im Zusammenhang mit der Kündigung der deutschen Mautverträge und dem Mautprojekt in Tschechien verzeichnet. Der Periodengewinn fiel auf 0,2 Mio. Euro, nach 21,9 Mio. Euro in der Vorjahresperiode, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Das Betriebsergebnis (EBIT) sank wie in der Vorwoche bereits bekanntgegeben um 77,2 Prozent auf 7,7 Mio. Euro, belastet durch Einmaleffekte von 10,6 Mio. Euro. Von den Einmaleffekten entfielen 5,9 Mio. Euro auf den Themenbereich deutsche Infrastrukturabgabe, 2,3 Mio. Euro auf die Beendigung des Betriebs des landesweiten Mautsystems in Tschechien und 2,4 Mio. Euro auf das Herunterfahren der Aktivitäten der US-Konzerngesellschaft Streetline (intelligente straßenseitige Parklösungen).

Der Rückgang der Profitabilität hänge unter anderem mit dem Wachstum des Geschäfts in Nordamerika zusammen. Es habe sich schwieriger als erwartet herausgestellt, in ausreichendem Maß neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden.

Unternehmenschef Georg Kapsch erklärte: “Die Ergebnisse entsprechen weder meinen Erwartungen noch werden sie unseren Ansprüchen gerecht. Wir durchleben gerade einen gewissen Umbruch in eine neue Phase der Expansion. Das Geschäftsmodell wird erweitert, so dass wir bestehende aber auch neue Kundengruppen mit innovativen Lösungen ansprechen. Die dafür notwendigen Investitionen schlagen sich in unserer G&V unmittelbar nieder, weil wir wenig aktivieren. Wir werden zielstrebig und mit Konsequenz weiterarbeiten. Sobald wir in Nordamerika den notwendigen Personalstand aufgebaut und die frühere, gewohnt hohe Produktivität zurückgewonnen haben sowie in Afrika die aktuellen Herausforderungen hinter uns lassen können, werden wir wieder profitables Wachstum zeigen.”

Der EBIT-Ausblick für das Gesamtjahr (35 Mio. Euro exklusive Einmaleffekte) war in der Vorwoche ersatzlos widerrufen worden. Beim Umsatz werde weiterhin erwartet, dass der Wert des Vorjahres (737,8 Mio. Euro) um mindestens 5 Prozent übertroffen wird, heißt es im heute veröffentlichten Zwischenbericht. In den ersten drei Quartalen stieg der Umsatz um 2,3 Prozent auf 545,5 Mio. Euro.