Karaoke oder so ähnlich …

Der Name erinnert an Karaoke – Playback singen bekannter Lieder –, hat damit aber rein gar nichts zu tun: In Anlehnung an den großen Bruder Kodiak ist auch der kleinere Skoda Karoq eine Übersetzung aus der Sprache der Ureinwohner einer Insel in Alaska. „Kaa'raq“ heißt so viel wie Automobil und „Ruq“ heißt Pfeil, wie er auch im Skoda-Logo vorkommt. Das Ergebnis ist jedenfalls ein praktischen Alltags-SUV mit allen Vorteilen eines Baukastensystems.