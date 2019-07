Karas-Comeback als Vizepräsident

Othmar Karas ist wieder einer der EU-Parlamentschefs. Wie schon 2012 wurde der ÖVP-Delegationsleiter gestern zu einem der 14 Vizepräsidenten gekürt. Er ist damit Stellvertreter des Italieners David-Maria Sassoli.

Dessen Posten war auch Teil des großen Schacherns beim jüngsten EU-Gipfel. So erklärt sich Sassolis Überraschung über seine eigene Kandidatur. Der Sozialdemokrat hatte erst am Vortag während des Brüsseler Gipfels den Anruf erhalten, dass er als Parlamentspräsident kandidieren könnte. Manfred Weber hatte zuvor als Chef der größten Fraktion, der Europäischen Volkspartei(EVP) auf eine Kandidatur verzichtet. Und so ging denn auch Sassolis Kür reibungslos über die Bühne. Mit 345 Stimmen setzte er sich im zweiten Wahlgang gegen die Grüne Ska Keller (119 Stimmen), die spanische Linke Sira Rego (43) und den tschechischen Konservativen Jan Zahradil (160) durch. Die Unterstützung der EVP für den Genossen sollte wohl helfen, den Sozialdemokraten die beim EU-Gipfel ebenfalls überraschend aus dem Hut gezauberte CDU-Politikerin Ursula Von der Leyen als neue EU-Kommissionschefin zu schlucken. Die Sozis zieren sich aber (siehe nebenstehenden Bericht).

Warnung vor Hinterzimmermauschelei

Othmar Karas wurde gleich im ersten Wahlgang gekürt. Er sei sich der Verantwortung bewusst, sagte der seit 20 Jahren im EU-Parlament sitzende Ex-JVP-Chef. Sein Amt will er „nutzen, um für den Erhalt und die Weiterentwicklung der liberalen Demokratie zu kämpfen“. Die sieht er nämlich durch „neuen Formen des Autoritarismus, neuen Formen der Kommunikation, dem Erstarken des Populismus und Hinterzimmermauscheleien der EU-Staats- und Regierungschefs“ gefährdet. Letzeres ist die unverblümte Kritik an der Abkehr des EU-Gipfels vom Spitzenkandidatenprinzip bei der Kür Von der Leyens.

ÖVP-Chef Sebastian Kurz gratulierte Karas zu dessen Wahl. Europa stehe vor großen Herausforderungen. „Hier braucht es Menschen wie Karas, die bereit sind, für ein starkes Österreich in einem starken Europa zu arbeiten“, so Kurz.