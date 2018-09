Karenz-Anrechnung per Gesetz …

Die Regierungsparteien haben im Nationalrat ihre Pläne zur Reform der Sozialversicherungen und Krankenkassen gegen Oppositionskritik verteidigt. „Die Strukturreform in der Sozialversicherung ist der Beginn einer Gesundheitsreform“, sagte Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ). Zuvor übte ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian (SPÖ) bei seiner Abschiedsrede heftige Kritik daran. ÖVP-Klubobmann und -Sozialsprecher August Wöginger dankte Katzian für die konstruktive Zusammenarbeit, gab dem ÖGB-Chef aber auf den Weg die Botschaft mit, dass die Sozialpartnerschaft Lösungen erarbeiten müsse. „Denn wenn keine Lösungen auf dem Tisch liegen, dann wird diese Regierung handeln“, sagte Wöginger. Der ÖVP-Klubchef appellierte dann auch gleich an die Sozialpartner, die Anrechnung der vollen Karenzzeiten bei Gehaltsvorrückungen in allen Kollektivverträgen zu verankern. ÖVP und FPÖ präsentierten einen Entschließungsantrag, in dem die Sozialpartner aufgefordert werden, dies bei laufenden Herbstlohnrunden umzusetzen, sonst werde es bis Jahresende eine gesetzliche Neuregelung seitens der Regierung geben.

SPÖ will Gesetz

Die SPÖ forderte indes, dass die Regierung den entsprechenden Beschluss ohne Umweg über die Kollektivvertragsverhandlungen vornehmen soll und präsentierte einen Gesetzesantrag dazu. Die neue SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner, die erstmals in der ersten Reihe das Nationalrats auf dem Platz des Klubobmannes Platz nahm, brach bei ihrem Auftritt trotzdem eine Lanze für die Sozialpartnerschaft und kritisierte die Sozialpolitik der türkis-blauen Regierung. Dass er als Bau-Holz-Gewerkschaftschef einer gesetzlichen Lösung den Vorzug gegenüber einer Sozialpartner-Einigung gibt, begründet SPÖ-Sozialsprecher Beppo Muchitsch damit, dass in manchen Branchen die Macht fehle, diese sozialpolitische Forderung gegen den Widerstand der Arbeitgeber durchzusetzen.

Die Karenz solle wie die Arbeitszeit bewertet werden, dies sei ein wichtiger Schritt für eine nachhaltige Familienpolitik, erklärt Familienministerin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP). Sollte dies seitens der Sozialpartner nicht über die diesjährigen Kollektivvertragsverhandlungen vereinbaren, werde die Bundesregierung bis Jahresende eine Neuregelung vorlegen.