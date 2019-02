Karfreitagsregel vom Nationalrat abgesegnet

Die türkis-blaue Koalition hat gestern die Karfreitags-Neuregelung durchgezogen. Gleich in der Früh betonten Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) als auch Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ), dass keiner der 13 Feiertage in Österreich gestrichen werde. Für 96 Prozent der Österreicher ändert sich nichts, sagte Kurz mit Blick darauf, dass nur die Protestanten um ihren freien Tag umfallen.

Dies lasse sich aber begründen, denn es sei nicht fair, dass eine Gruppe mehr Feiertage habe als eine andere. Strache verwies auf die Verantwortung der Arbeiterkammer, die einen Atheisten mit seiner Klage vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) unterstützt hatte, „weil man das den Protestanten kollektivvertraglich neidig war“. Das entsprechende EuGH-Urteil hatte die Neuregelung ja überhaupt erst notwendig gemacht. Mit der „Aufwertung“ eines Urlaubstages als einseitiges Recht für Arbeitnehmer können sich nun Protestanten etwa am Karfreitag freinehmen, betonte Strache.

Arbeitnehmervertreter wie auch Opposition liefen Sturm gegen das Gesetz. Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl sprach von einem „Tabubruch“, die Regierung gönne „den Evangelischen, Methodisten und Altkatholiken ihren wichtigsten Feiertag nicht mehr“, sagte sie.

Der Gewerkschaftsbund (ÖGB) prüft nun rechtliche Schritte: „Beim ersten Darüberschauen gehe ich davon aus, dass diese Regelung nicht halten wird und anfechtbar ist“ — etwa verfassungs- oder europarechtlich, sagte der Leitende Sekretär Bernhard Achitz. Dass juristische Schritte Erfolg haben könnten, davon gehen auch Arbeitsrechtler aus. „Das wird zu Rechtsstreitigkeiten führen”, sagte etwa der Arbeitsrechtler Franz Marhold (Wiener WU). Sowohl der Europäische Gerichtshof als auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hätten ähnliche Pläne in der Türkei und in Deutschland verurteilt. Zwar gesteht Marhold der Regierung zu, dass die Sonderregelungen in den Kollektivverträgen geändert werden müssen. Vorgenommen werden müsste dies aber von den Kollektivvertragspartnern — also von Gewerkschaft und Wirtschaftskammer. Erst wenn die Sozialpartner scheitern, sei ein Gesetz zulässig.

Doch nicht ganz so zufrieden ist man offensichtlich auch in der evangelischen Kirche. Der oö. Superintendent Gerold Lehner hält die Lösung für „extrem schwach, weil man damit völlig desavouiert, was ein Feiertag ist und was er für eine Gruppe darstellt“, so der Theologe in ORF OÖ. Die Reaktionen seien von Unverständnis und „ganz viel Ärger“ geprägt, so Lehner. Es habe bereits Austrittsmeldungen gegeben. Er könne sich vorstellen, dass es Klagen gegen die neue Regelung geben werde. Noch schärfer reagierte der Kärntner Superintendent Manfred Sauer: „Das ist ein inakzeptabler Vorschlag, wir sind um unseren Karfreitag betrogen worden.“ „Verwundert“ zeigte er sich über die Stellungnahme von Bischof Michael Bünker, der am Dienstag von einer „positiven Lösung mit Wermutstropfen“ gesprochen hatte. Gestern relativierte Bünker: Er sei zunächst erleichtert gewesen, dass das Schlimmste verhindert wurde. Doch natürlich wurde „entgegen aller Versprechen der Regierung den Evangelischen der Karfreitag als Feiertag genommen“.

Mehr Sachlichkeit

Fast logischerweise ist der Karfreitag nun auch zum Wahlkampfthema geworden — die AK-Wahl in OÖ beginnt am 19. März. Und während die FSG im Eingriff in den Generalkollektivvertrag ein „schweres Foul an der Sozialpartnerschaft“ sieht, fordert ÖAAB-FCG-Spitzenkandidatin Cornelia Pöttinger „mehr Sachlichkeit und Gelassenheit und einen konstruktiveren Zugang zur Thematik“. Es sei zwar nicht die Optimallösung, werde aber dem EuGH-Urteil betreffend der Diskriminierung gerecht. „Wenn einzelne Regierungsvertreter medienöffentlich von einer „perfekten Lösung“ sprechen, dann ist das auch nicht richtig und es sei eine unnötige Provokation. Das gleiche gilt für die hysterische Panikmache der SPÖ-Vertreter“, so Pöttinger.

Jom Kippur bleibt

Keine Änderung sehen die Regierungspläne für den jüdischen Feiertag Jom Kippur vor. Kurz sagte dazu, dafür gebe es keinen gesetzlichen Feiertag, dieser sei im Kollektivvertrag geregelt. Der Arbeitsrechtler ortet hier aber „dasselbe Problem wie mit dem Karfreitag“: „Es könnte schon heute eine Klage eines nicht-jüdischen Arbeitnehmers kommen.“