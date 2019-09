Starke Nerven sind immer gefragt, wenn man sich auf Karin Slaughters Thriller einlässt. Ihr neues Buch „Die letzte Witwe“ bildet da keine Ausnahme. Und auch dieses Mal gibt es aktuelle politische Bezüge: zu Terroranschlägen, Neonazis, Rassismus, Sexismus, Diskriminierung und andeutungsweise auch zur Regierung ihres Landes.

Die US-amerikanische Autorin, die im Südstaat Georgia lebt, wo auch ihre Geschichten angesiedelt sind, hat sich noch nie gescheut, heiße Eisen anzufassen. Was Fans ihrer knallharten Bücher freuen wird: Die Helden sind gute Bekannte. Will Trent, Agent beim Georgia Bureau of Investigation (GBI), und die Gerichtsmedizinerin Sara Linton. Deren Liebesgeschichte erhält ein neues Kapitel.

Und was für eins: Kurz nach einem innigen Moment erschüttern zwei heftige Explosionen die Stadt. Kaum, dass sie zum Unglücksort eilen, wird Will schwer verletzt und Sara entführt — von einer Gruppe Neonazis, die, wie es aussieht, einen gewaltigen Anschlag plant. Doch zunächst soll die Medizinerin im Camp der Gruppe um den Anführer Dash eine drohende Masern-Epidemie eindämmen. Vor allem zahlreiche Kinder sind betroffen — anscheinend alles Dashs eigener Nachwuchs.

Slaughter hat ein Händchen für Dramaturgie. Die Südstaatenhitze in ihrem Roman wirkt wie ein Verstärker. Spannend und aufreibend ist ihre Story, ihre Sprache vulgär und brutal wie die geschilderten Ereignisse.

Karin Slaughter: „Die letzte Witwe“, Übersetzt von Fred Kinzel, Harper Collins Verlag, 560 Seiten, 20,70 Euro