Karl Kraus braucht Ruhe

Von Christian Pichler

Bad Ischl war als Erholungsort von Karl Kraus schon bisher bekannt. Im „Ischler Brief“ von 1897 lobt der Wiener Wortmeister die Rücksichtnahme der Einheimischen „auf den Gesundheitszustand der Kurgäste“. So werde etwa „die Beleuchtungsfrage“ erfreulich gelöst, „indem die Ischler Gemeinde einen tadellos funktionirenden (alte Schreibweise, Anm.) Mond besitzt, der an regenfreien Abenden sich besser bewährt als das in den meisten anderen Badeorten eingeführte elektrische Licht“.

Widerhall einer jahrelangen Beschäftigung

Christian Thanhäuser, in Ottensheim lebender Künstler und Verleger, hat zwei weitere Kraus’sche Ruheorte ausfindig gemacht. Zum einen Thierfehd in der Schweiz, wo Kraus an seinem monströsen Drama „Die letzten Tage der Menschheit“ schrieb. Zum anderen Schloss Janowitz in Böhmen, wo er es mit seiner Geliebten Sidonie Nádherná schön hatte. Ein Kreis schließt sich, denn Böhmen war auch Sehnsuchtsort Adalbert Stifters, den Kraus verehrte. So hatte der unbarmherzige Kritiker seinen verachteten Zeitgenossen nahegelegt, „das stumme Andenken dieses Heiligen“ — Stifters — „für ihr lautes Dasein um Verzeihung (zu) bitten“.

Die Ausstellung „Zerrissene Landschaften — Christian Thanhäuser/Karl Kraus“ im Linzer Stifterhaus ist erfreulicher Widerhall einer jahrelangen Beschäftigung mit Karl Kraus. Großflächige Holzschnitte Thanhäusers verdichten die Atmosphäre von böhmischer und schweizerischer Landschaft. Dazu Skizzen und „Halbfertiges“, in der Werkstatt daheim oder auf Reisen angefertigt. In Vitrinen originales Material zu Karl Kraus, Dokumente seiner Rechtsstreitereien, Abdrucke von Stifter-Briefen in der legendären „Fackel“. Dazu die Entdeckung des Lyrikers Karl Kraus, teils „zauberhafte Gedichte“ (Thanhäuser) wie „Wiedersehn mit Schmetterlingen“.

Die letzten Worte in Birnenholz geschliffen

Ein Video zeigt Kraus bei der Lesung von „Die Raben“, er selbst in seiner immer heftigeren Gestik wie ein Rabe („Kriegsgewinner sind wir alle!“). An der Wand hinten im Saal der Epilog der „Letzten Tage“, in Thierfehd zu Papier gebracht. Thanhäuser hat die handschriftlichen letzten Worte in Birnenholz geschliffen, wütendes Resümee des 1. Weltkriegs: „Die Stimme Gottes/Ich habe es nicht gewollt“.

„Zerrissene Landschaften“ im Stifterhaus: Eröffnung heute, 19.30 Uhr. Bis 2. September