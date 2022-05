Karlspreis für drei Aktivistinnen aus Belarus

Drei prominente Bürgerrechtlerinnen aus Belarus werden am Donnerstag (11.15 Uhr) in Aachen mit dem Internationalen Karlspreis ausgezeichnet. Erwartet werden die Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja sowie Veronika Zepkalo, die beide im Exil leben. Die dritte Preisträgerin, Maria Kolesnikowa, ist in Belarus inhaftiert. Sie wird von ihrer Schwester vertreten.

Der Preis würdigt den Einsatz der „starken und furchtlosen Frauen“ für Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit in dem von Machthaber Alexander Lukaschenko regierten Land. Die Verleihung wird im Zeichen des russischen Kriegs gegen die Ukraine stehen. Die Festrede wird die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock halten. Im Anschluss an die Zeremonie im Rathaus ist eine Kundgebung „Karlspreis für den Frieden“ geplant. Die Preisträgerinnen wollen sprechen, ebenso die deutsche Bundestagspräsidentin Bärbel Bas.

Der Karlspreis wird seit 1950 für Verdienste um Europa und die europäische Einigung verleihen. Zahlreiche Staatsmänner und -frauen haben ihn erhalten. Die Verleihung findet erstmals seit drei Jahren wieder zu Christi Himmelfahrt statt. Wegen der Corona-Pandemie war der Akt einmal ausgefallen und einmal verlegt worden.