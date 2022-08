Bei Schönwetter startet am Freitag um 19 Uhr am Ortsplatz von Traunkirchen der erste Sommerkarneval.

Der Masken-Umzug führt zum Riedlpark, wo im Kostüm zur Musik von „Moving Headz“ gefeiert wird.

Am Samstag geht dann die traditionelle Märchennacht in Traunkirchen über die Bühne. Seit mehr als sieben Jahrzehnten zieht die romantische Sommernacht in der Winkelbucht Einheimische wie Gäste in seinen Bann. Eröffnung ist um 18 Uhr mit einem Salut der Prangerschützen Neukirchen.