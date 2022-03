Karriere in der Sozialwirtschaft als Zukunftsjob

Messe Connect am FH OÖ-Campus in Linz soll am 29. März Interesse auf Sozialberufe lenken

Mit der Karrieremesse „Connect“ am 29. März im FH OÖ-Campus in Linz startet zum dritten Mal die Informationsplattform für Sozialberufe durch.

Die Messe Sozialwirtschaft bringt Interessierte an sozialen Berufen mit den wichtigsten Arbeitgebern und Ausbildungsstätten in OÖ in Kontakt. Über 30.000 Mitarbeiter erbringen in OÖ bereits soziale Dienstleistungen, viele weitere werden gesucht.

„Für diese Messe ist Qualifikation und Verbundenheit zum Menschen notwendig“, sagt Magdalena Danner von der Sozialplattform OÖ. Die Unverzichtbarkeit dieser Berufe müsse klar verdeutlicht werden. Für So

zial-Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer ist es „unser gemeinsames Ziel, dass Jobs im Sozialbereich gerade für junge Menschen ebenso cool und spannend sind wie App-Programmierer.“ Er sei froh, dass es Formate wie „Connect“ gebe, „damit sich Interessierte einen Überblick und Orientierung verschaffen können.“

Große Nachfrage nach Pflegepersonal in OÖ

Bis 2040 steigt die Zahl der pflegebedürftigen Menschen in OÖ um 40.000. Weil die Nachfrage nach qualifiziertem Pflegepersonal groß ist, setzt das Land OÖ einen Schwerpunkt und will dieses Berufsfeld noch attraktiver gestalten.

Gernot Koren, Sprecher der IV Sozialunternehmen: „Sozialberufe gewinnen immer mehr an Bedeutung.“ Es sei persönliche Sensibilität und fachliches Wissen nötig, so Markus Lehner von der FH OÖ.