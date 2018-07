Karriere mit Lehre: Nicht bloß ein Schlagwort

Der Fachkräftemangel in Oberösterreich ist evident: Nach aktuellen Berechnungen werden im Jahr 2020 13.000 qualifizierte Mitarbeiter fehlen. Was auch damit zusammenhängt, dass eine Lehre großflächig noch immer eher als Ausbildung zweiter Klasse angesehen wird. Dass dem nicht so ist, belegen aber genügend Beispiele. So etwa Energie-AG-Generatldirektor Werner Steinecker, der einst als Starkstrommonteur ins Berufsleben startete. „Die Lehre ist zukunftsfähig und modern wie nie. Gerade in technischen Berufen werden Facharbeiter gesucht wie ein Bissen Brot“, betont er die guten Berufschancen nach einer Lehre. Auch Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer begann mit einer Doppellehre als Tischler und Bürokauffrau ihre erfolgreiche Karriere. „Mit einem fix-fertigen Beruf stehen einem gerade heutzutage alle Möglichkeiten für die Zukunft offen, dazu verdient man bereits in jungen Jahren sein eigenes Geld“, so die Stadträtin über die Vorteile der dualen Ausbildung.

„Die Entscheidung für den Weg in die Richtung Lehre ist eine Entscheidung für Selbstständigkeit, Unabhängigkeit und große Zukunftschancen“, stößt Konditormeister Leo Jindrak ins gleiche Horn.

Künftig soll den jungen Menschen, aber auch den Eltern, die Vielfalt von 200 verschiedenen Lehrberufen besser näher gebracht werden. „Wir brauchen mehr Offenheit für weniger bekannte Lehrberufe“, so ÖAAB-Linz-Geschäftsführer Wolfgang Steiger und Obfrau Elisabeth Manhal. Dazu soll auch die Schnupperlehre in den Schulen forciert werden.

cs